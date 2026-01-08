一戴就暖！UNIQLO「1990日圓」手套爆紅 網狂讚：零下也不冷

UNIQLO提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，隨著寒冷天氣正式來臨，UNIQLO廣受好評的手套商品「HEATTECH 保暖PADDED手套（ヒートテックライニンググローブパデッド）」近期引發熱議，這是款讓寒冷季節外出更加舒適的機能型手套，無須脫下手套即可操作智慧型手機或平板，獲得眾多使用者高度評價，還有使用者認為，即使在零下度氣溫，也不覺得手冷，感到非常滿意。

日媒報導，HEATTECH 保暖PADDED手套售價1990日圓（約407元新台幣），內層採用具吸濕發熱機能的「HEATTECH」刷毛材質，親膚保暖。手背部分內填鋪棉設計，拇指和食指採用導電素材，可操作觸控螢幕。表布使用防風膜，避免冷風滲透，也有經過防潑水加工，可防小雨。整體設計簡約，男女皆可使用，適合通勤、通學、散步以及各類戶外活動。

從消費者評價來看，不少日本網友給予高度肯定，例如：「這個時期日本海側真的很冷，想找一雙適合戶外散步的手套，就在新年特賣時入手。走路時手臂擺動也不會被冷風吹到，防風效果確實發揮作用，手不會凍僵，真的很感謝。」

也有消費者表示：「即使是零下氣溫，手也不會變冷！輕又保暖，買得很值得」、「冬天到北海道旅行或出差時非常好用」、「乍看之下有點厚，但實際戴起來手指活動自如，手機操作也很順，完全不透風。」還有韓國使用者分享：「今年首爾從新年開始就超過零下 10 度，但今年幾乎不覺得手冷，非常滿意。」等多樣好評。

報導提到，Francfranc的「麂皮手套」（スエードグローブ）也是不錯的選擇，材質外層採用豬皮，指尖部位使用羊皮，毛料與內裡則為 100% 聚酯纖維，整體設計講究，連指尖的動作都能顯得俐落美觀。食指支援觸控螢幕操作，戴著手套即可使用智慧型手機。顏色提供黑色、米色、粉紅色、藍色共四種選擇，並採包裝盒設計，作為冬季送禮相當合適，不論正式或休閒場合皆能輕鬆搭配，展現高度實用性與設計感。

