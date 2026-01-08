自由電子報
自住房屋享優惠 最慢今年3/23前遷入戶籍

2026/01/08 06:44

南投縣稅務局提醒民眾，自住房屋享優惠，最慢應於今年3月23日前辦竣戶籍登記。（記者張協昇攝）南投縣稅務局提醒民眾，自住房屋享優惠，最慢應於今年3月23日前辦竣戶籍登記。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕俗稱囤房稅2.0的房屋稅新制，2024年7月1日起實施，規範自住房屋增訂須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記要件，南投縣稅務局提醒民眾，如自住房屋尚未辦竣戶籍登記，請務必於今年3月24日前遷入戶籍，才能繼續適用自住用房屋優惠稅率。

南投縣稅務局表示，房屋要適用自住用稅率，須同時符合下列3要件：1、無出租或供無營業使用。2、供本人、配偶或直系親屬實際居住使用。3、本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，且須有本人、配偶或直系親屬於該屋辦竣戶籍登記。

因此，稅務局提醒民眾，如自住房屋尚未有本人、配偶及未成年子女登記戶籍，記得於今年房屋稅開徵前40日（即3月22日前，因適逢假日順延至同年月24日）以前遷入戶籍，就可以繼續適用自住用稅率，若未於期限內遷入戶籍，將改按非自住住家用稅率課徵房屋稅。

稅務局也指出，經買賣、贈與或繼承等移轉取得的房屋，因納稅義務人已變更，其適用自住使用條件也隨之改變，所以不論是繼承、贈與或買賣取得，新房屋納稅義務人均應重新申報，經審查核准後，房屋稅才能繼續適用優惠稅率。民眾如對房屋稅仍有疑義，可撥打稅務局免付費服務電話0800-496969洽詢。

