美股收盤》道瓊高點回落466點！台積電ADR跌逾2.6％

週三美股漲跌互現。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕年初以來股票市場火熱，不過週三金融和能源板塊疲弱，道瓊工業指數和標普500指數從歷史高點回落，道瓊下跌466點，跌幅0.94%，標普下跌0.34%，那斯達克指數則上漲0.16%，費城半導體指數下跌0.99%，台積電ADR跌幅2.67%，收在318.68美元。

綜合外媒報導，週三投資人轉向部分人工智慧相關的股票，提振了那斯達克指數，輝達上漲1%，Alphabet上漲2.51%，微軟上漲1.04%。金融類股摩根大通下跌2.28%、黑石集團跌5.57%、美國銀行跌2.81%、富國銀行跌2.17%，拖累了標普500指數。能源股方面，埃克森美孚下跌2.11%，雪佛龍下跌0.86%。

美國總統川普表示，委內瑞拉臨時當局將向美國移交多達5000萬桶石油，引發投資人對石油供應增加的擔憂，原油價格下跌。此外，川普表示，在國防公司加大對生產和研發的投入前，不會允許它們發放股息或回購公司股票，也引發國防相關類股遭到拋售。

未來幾週將迎來第四季財報季，華爾街的估值仍相對較高。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，標普500指數的本益比約為22倍，低於去年11月的23倍，但仍高於該指數五年平均值19倍。

道瓊工業指數下跌466.00點或0.94%，收報48996.08點。

標普500指數下跌23.89點或0.34%，收在6920.93點。

那斯達克指數上漲37.11點或0.16%，收23584.28點。

費城半導體指數下跌76.06點或0.99%，收7574.87點。

