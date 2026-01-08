外媒看好「下一個Labubu」是它？會抱包、能互動搶占情緒消費市場

由日本機器人公司打造的Mirumi，強調互動與陪伴感，試圖為可愛經濟注入更多情緒價值。（下載自mirumi_tokyo IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在Labubu橫掃社群版面之後，一位新的競爭者正悄悄卡位，準備成為下一個全球話題。這款來自日本、外型柔軟又富表情的迷你機器人Mirumi，在網路與多場大型科技展會中嶄露頭角，成為討論焦點。

隨著市場逐漸對成千上萬種Labubu變體感到疲乏之際，日本新創Yukai Engineering為「包包吊飾」熱潮投下震撼彈，推出一款能對聲音與觸碰產生反應的毛茸茸迷你機器人。不同於靜態玩偶，Mirumi強調的是互動與陪伴感，試圖為「可愛經濟」注入更多情緒價值。

Mirumi由日本機器人公司Yukai Engineering於CES 2025正式發表，外表看起來和多數包包吊飾一樣，能緊緊掛在包包提把、皮帶環或背帶，但它不只是一件時尚配件，而是更像具備感知的隨身夥伴。

在造型靈感上，Mirumi源自日本民間傳說中的「妖怪」，那些調皮卻討喜的神話角色；Mirumi的臉上永遠掛著一種被形容為「Gen Z 凝視」的空白表情，手臂可環抱多數的包包提把，體積小巧，亦能舒適地放在掌心，外層覆蓋著如泰迪熊般柔軟的毛絨材質。

而真正讓Mirumi與眾不同的關鍵，在於它的互動方式是「動作」。機身內部的馬達能驅動頭部傾斜與轉動，這些動作會由三種主要輸入觸發：觸碰、聲音，以及內部行為邏輯。頭部感測器可偵測使用者是否撫摸它，兩個聲音感測器則會捕捉周遭的談話或噪音；頸部馬達讓Mirumi能抬頭張望，有時先轉開視線再回頭看，營造出它正主動觀察環境的錯覺。

根據外媒報導，這些看似即興、自然的反應，其實背後由Yukai Engineering開發的一套專屬客製化演算法所控制。團隊結合社交型機器人的研發經驗，讓系統以不重複的方式選擇動作反應，使Mirumi的行為更貼近自然互動；此外，演算法還會啟動「隨機行為」，即使沒有外部刺激，Mirumi也會自行動作，進一步強化陪伴感。

值得注意的是，與電子雞等傳統互動玩具不同，Mirumi完全沒有螢幕，而是透過點頭、歪頭、轉頭等肢體語言，傳達興奮、好奇等情緒。

在電力設計上，Mirumi內建可充電電池，背面設有 Type-C充電孔，甚至加入「自然」的低電量提示：當電量不足時，它會慢慢搖頭，彷彿在經歷了一整天「應付你」之後感到疲憊，推出粉紅、灰色與米色等療癒色系，Mirumi將於2026年1月中在Kickstarter開放預購。

