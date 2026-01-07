全力重振委內瑞拉石油業 美能源部長：美國控制售油與營收

美國喊話會全力振興委內瑞拉石油業。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，美國能源部長萊特（Chris Wright）7日指出，美國必須控制委內瑞拉的石油銷售與相關金流，才能推動希望在委內瑞拉看到的改變。

萊特說，「我們不會像現在這樣封鎖石油，我們將讓石油流動」，他補充，美國政府將向美國與全球買家銷售委內瑞拉的石油。相關銷售將由美國政府控制，而營收將「存入美國控制的帳戶」。

他說，「如果我們控制石油的流向、石油的銷售，以及來自相關銷售的金流，我們將握有巨大的影響力，沒有巨大的影響力，你不能改變現狀」。

萊特說，他正與美國石油公司洽談，以了解讓他們進入委內瑞拉的條件，他補充說，他希望委內瑞拉的石油出售美國煉油廠。

報導說，提高委內瑞拉原油產量是美國總統川普的首要目標。委內瑞拉在1970年代的日產量高達350萬桶。但由於管理不善和外商投資有限，年產量大幅下降，去年平均約日產110萬桶。

萊特說，「如果條件允許，只需少量資本投入，我們就能在中短期內增加數十萬桶的日產量」。

上週末，川普說，在美國軍隊推翻委內瑞拉總統馬杜羅後，美國將「接管」這個南美洲國家。

路透6日報導，美國石油公司高層預計本週前往白宮，以討論如何重振委內瑞拉疲軟的石油產業。

