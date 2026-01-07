自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

5000萬桶石油只是第一批 美媒：委內瑞拉無限期賣油給美國

2026/01/07 23:13

委內瑞拉日產僅80萬桶原油。（路透）委內瑞拉日產僅80萬桶原油。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，與白宮關係密切的消息人士說，委內瑞拉對美國的石油銷售將無限期持續，而美國也將選擇性的減少對委內瑞拉的制裁。

美國總統川普6日指出，委內瑞拉將交出3000萬至5000萬桶遭制裁的石油，這些石油將以市價出售。川普在社群媒體上發文說，「作為美國總統，這筆資金將由我控制，以確保用於造福委內瑞拉與美國人民」。

消息來源說，5000萬桶的石油只是第一批，而銷售將無限期持續。他們也說，基於協議，美國也將減少制裁。委內瑞拉遭制裁的石油原本將運往中國，如今將改道運往美國。川普6日說，油輪將直接在美國的碼頭卸載。

委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）創立會員，原油蘊藏量已知全球最大，然而根據能源顧問公司Kpler的數據，其日產僅80萬桶石油。相較之下，美國日產1380萬桶原油。委內瑞拉絕大部分的石油出口中國。

川普已明確說，美國投資委內瑞拉的石油產業，是軍事行動推翻總統馬杜羅的核心目標。他呼籲美國石油巨頭重建這個南美洲國家的能源基礎設施，不過迄今，這些公司大多保持沉默。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財