5000萬桶石油只是第一批 美媒：委內瑞拉無限期賣油給美國

委內瑞拉日產僅80萬桶原油。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體CNBC報導，與白宮關係密切的消息人士說，委內瑞拉對美國的石油銷售將無限期持續，而美國也將選擇性的減少對委內瑞拉的制裁。

美國總統川普6日指出，委內瑞拉將交出3000萬至5000萬桶遭制裁的石油，這些石油將以市價出售。川普在社群媒體上發文說，「作為美國總統，這筆資金將由我控制，以確保用於造福委內瑞拉與美國人民」。

消息來源說，5000萬桶的石油只是第一批，而銷售將無限期持續。他們也說，基於協議，美國也將減少制裁。委內瑞拉遭制裁的石油原本將運往中國，如今將改道運往美國。川普6日說，油輪將直接在美國的碼頭卸載。

委內瑞拉是石油輸出國組織（OPEC）創立會員，原油蘊藏量已知全球最大，然而根據能源顧問公司Kpler的數據，其日產僅80萬桶石油。相較之下，美國日產1380萬桶原油。委內瑞拉絕大部分的石油出口中國。

川普已明確說，美國投資委內瑞拉的石油產業，是軍事行動推翻總統馬杜羅的核心目標。他呼籲美國石油巨頭重建這個南美洲國家的能源基礎設施，不過迄今，這些公司大多保持沉默。

