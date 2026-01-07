Costco美食廣場1個長期存在謎團已解開 與披薩有關！

社群網絡Reddit 終於解開了Costco美食廣場一個長期存在的謎團，而且與大眾都喜歡的披薩有關。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕社群網絡Reddit 終於解開了Costco美食廣場一個長期存在的謎團，而且與大眾都喜歡的披薩有關，並解釋了為什麼起司的熱量更高的原因。這也是關於這家倉儲式超市備受歡迎的食品供應區最常見的問題之一。

Reddit用戶u/theNakedMind發布了一張當地北美美食廣場的菜單照片，並配文問道：「為什麼起司披薩比義大利辣香腸披薩熱量高？」照片顯示，一片起司披薩含有710卡路里，而一片義大利辣香腸披薩則含有650卡路里。一個完整的起司披薩含有4260卡路里，而一個全尺寸的義大利辣香腸披薩「只」含有3880卡路里。「難道起司披薩裡加的起司比較多嗎？」該用戶補充道。

請繼續往下閱讀...

的確，這似乎正是造成差異的原因。熱心的Reddit用戶立即湧入評論區，解釋了這些令人驚訝的營養成分差異。

用戶u/NustyPistachio寫道：「我做過一次：起司披薩用了1.5磅乳酪，而義大利辣香腸披薩只有14盎司」。

用戶u/AleWort說：「起司披薩上的起司比義大利辣香腸披薩上的起司多，而且起司披薩上多出來的起司比義大利辣香腸披薩上的辣香腸熱量更高」。

u/TastyWagyu補充道：「如果我沒記錯的話，起司披薩有24盎司奶酪，而義大利辣香腸披薩只有14盎司奶酪」。

許多用戶提供了答案和解決方案。

用戶 u/TheJeffAlimighty 解釋：「披薩的製作遵循一個固定的配方，每個披薩的配料用量大致相同」。「例如，用等量的奶酪代替義大利辣香腸。奶酪的熱量更高。」

此外，用戶u/N238補充說：「添加配料時通常會去掉一些奶酪，這樣可以保持披薩整體質量大致相同，從而保證烹飪時間一致。」

一位熱心的網友問道：「怎麼才能點一份加義大利辣香腸的起司披薩？」另一位網友回答說：「點完之後對折一下就行了。這樣你就有了額外的起司和義大利辣香腸，但只有半個披薩了。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法