輝達借助台積電「實現大飛躍」 外媒揭如何成為最強大AI平台

〔財經頻道／綜合報導〕外媒Asia’s Premier News指出，輝達全新人工智慧運算平台借助台積電製造的新晶片「實現大飛躍」，該公司正全面投產其最新技術。輝達執行長黃仁勳於週一發布了這款超級電腦平台，該平台採用六顆由台積電製造的晶片並行運行。此次發布標誌著該公司戰略轉型，一改以往每次只發布「一兩顆晶片」的開發模式。

黃仁勳在2026年拉斯維加斯國際消費電子展（CES）的主題演講中證實，名為Vera Rubin（維拉·魯賓）的平台已進入量產階段。報告引述黃仁勳的話說：「如果Vera Rubin要在今年發布，那麼它現在必須已經投入生產。所以今天我可以告訴大家，Vera Rubin已經全面投產。」

Vera Rubin 系列產品包括 Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 交換器、ConnectX-9 超級網路卡、BlueField-4 DPU 和 Spectrum-X 乙太網路交換器。這些組件是 Blackwell 架構的升級版，並採用了台積電先進的3奈米製程。

該平台的旗艦系統是輝達Vera Rubin NVL72，這是一台重達近2噸的液冷超級電腦。這個平台是為了紀念美國天文學家維拉·魯賓而設立的，她的研究為暗物質的存在提供了證據。

新系統帶來的效率提升包括將推理成本降低至Blackwell平台的七分之一。此外，它還將訓練混合專家 （MoE） 模型所需的GPU 數量減少了75%。黃仁勳此前曾將Rubin描述為「革命性的」，因為其全部六顆晶片均為全新設計。

