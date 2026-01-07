髮肌護理成長率達4.2％超車美妝市場 Hair Rituel開設全台首櫃

髮肌護理在全球業績逆勢成長，Hair Rituel在新光三越開設全台首櫃。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕全球美容市場逐步從傳統的表面美學轉向科學證據與健康導向，「皮膚」與「頭髮」已被視為最能反映人體內在狀態的生物標誌物（biomarkers）。

根據國際市場研究機構Mintel針對2030年趨勢的預測報告指出，未來消費者不再僅追求乳霜或精華的視覺效果，而是期待這些產品能像診斷工具一樣反映體內健康狀態，促使美容產品從單純外在保養，走向個人化健康管理與預防性保健服務的角色轉型。而這股趨勢的影響也逐步滲透到包含護髮在內的整體美容市場。

根據《Vogue Business》報導，護髮產品正經歷史上最科學化的演進。過去消費者對護髮的需求多由亮澤精華與順髮噴霧主導，但隨著頭皮被視為與臉部肌膚同等重要的護理部位，產品關注重心已逐步從表面效果轉向「根源性治療」與「頭皮健康改善」。

這一「肌膚化護髮」（Skinification of Haircare）現象，也體現在銷售數字上，資料顯示，2024年髮肌保養品銷售增長率達4.2%，高於整體護髮市場的增長3.7%。

在台灣，這股髮肌風潮同樣展現其影響力，2025年整體美妝市場面臨業績衰退，頂級髮肌養護品牌Hair Rituel by Sisley仍逆勢創造雙位數成長，展現台灣消費者對高端髮肌護理的強勁需求。

為因應台灣市場的穩健表現與消費者需求快速提升，Hair Rituel於今年初跨出關鍵一步，從原本依附於SISLEY保養櫃位的展售模式，獨立成立全台首間Hair Rituel by Sisley品牌旗艦店，正式進駐信義新光三越A8。

這間全台獨家品牌旗艦店不僅提供Hair Rituel自推出以來廣受好評的專業智慧髮肌檢測服務，更將此項服務從原先的預約制升級為常態化的體驗服務，讓消費者能隨時深入了解自己的髮肌狀況。

Hair Rituel by Sisley自2018年問世以來，已累積全球超過250項國際大獎與專業認證。隨著頭皮與髮肌護理成為與皮膚保養同等重要的個人健康指標，品牌透過專業檢測、深入分析與頂級服務打造全新體驗空間，以科學化、客製化方式提升消費者對髮肌健康的認知與重視。

