哇！1顆櫻桃台幣5千元 日本「這品種」決定產季價格走勢

近日在日本拍賣會上出現櫻桃創下新高價的紀錄，平均每顆櫻桃超過台幣4600至5000元以上。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕近日在日本拍賣會上出現櫻桃創下新高價的紀錄，平均每顆櫻桃超過台幣4600至5000元以上。山形縣早熟的佐藤錦櫻桃特殊栽培方式，獲得高價市場青睞，也扮演決定產季的價格走勢的要角。

日本山形縣早熟的佐藤錦櫻桃在今年的首次拍賣會上創下歷史新高。1月5日在東京的一個批發市場，一箱櫻桃以180萬日圓（台幣36萬元）的價格售出，相當於每顆櫻桃超過2.6萬日圓（台幣5000元）。

請繼續往下閱讀...

在日本主要櫻桃產區天童縣舉行的另一場拍賣會上，也創下了紀錄。一盒裝有68顆櫻桃的盒子以155萬日圓（約台幣31萬元）的價格售出，相當於每顆櫻桃超過台幣4600元）。

日本櫻桃通常在初夏達到盛產期。然而，種植者利用超強催熟技術提前收穫了櫻桃。這種生產方式是在將櫻桃樹移至溫室之前，先對其進行低溫處理以模擬冬季休眠，從而使其在一年中更早的時候開花結果。

這種方法使種植者能夠掌握早季黃金市場窗口期，尤其適用於佐藤錦等高價值品種。該系統需要控制溫度並延長溫室使用時間，以提前收穫。

山形縣是日本櫻桃的主要產區，以早熟品種和保護性栽培方式而聞名。首場拍賣會備受國內市場關注，因為它們往往決定了整個產季櫻桃的價格走勢。

