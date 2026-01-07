國巨去年12月營收123.51億元創新高 全年1329.30億元、年增9.3％

國巨去年12月營收123.51億元創新高，去年全年1329.30億元、年增9.3%。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨（2327）今日公布去年12月營收123.51億元、月增0.7%、年增29.7%，去年全年1329.30億元、年增9.3%，國巨指出，12月營收較上月成長，儘管因聖誕和新年假期，以及期末庫存盤點影響而工作天數減少，但A.I.應用持續強勁、歐美市場優於預期，以及產品組合持續優化，仍創下同期單月營收歷史新高。

國巨分析，去年12月營收123.51億元，若以美元換算，單月營收較上月增加0.1%、年增加34.9%，去年第四季營收359.68億元、季增 8.7%、年增19.9%，創下單季營收歷史新高紀錄，若以美元換算，單季營收較上季增加5.2%、年增24.8%；去年全年自結營收1329.30億元、年增加9.3%，若以美元換算，年增加12.5%，創下年度營收歷史新高紀錄。

展望未來，國巨認為，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存已達到健康水平，但仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

