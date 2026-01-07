週五命運揭曉》川普關稅若判違法 退稅恐逾4.2兆元

〔編譯魏國金／台北報導〕美國最高法院預計9日將對美國總統川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對全球課徵高關稅是否違法，做出判決。美國海關暨邊境保護局（CBP）統計，一旦判決違法，川普政府可能面臨向進口商退還逾1335億美元（4.2兆台幣）關稅的棘手問題。

路透報導，該金額是CBP發布的最新統計，CBP從川普去年2月下旬開始課徵相關關稅起，統計至去年12月14日止。美國最高法院去年11月就該案舉行辯論庭，預定九日做出裁決。

線上博弈平台Kalshi與Polymarket押注川普的勝率分別為30％與23％，在開庭辯論前，這兩個平台的川普勝率皆約40％，在庭審中，法官對該關稅表達質疑。

如果法官判決相關關稅違法，是否下令退還關稅，抑或將此問題留待下級法院或聯邦政府處理，目前尚不清楚。

川普上週五在社群媒體上，對敗訴的可能性表達憂慮，他說，此判決將對美國「造成重大打擊」。他五日再度發文說，「因為關稅，我們國家在財政上，以及從國家安全的角度而言，都比以往任何時候更為強大、更受到尊重」。

他在五日的貼文錯誤聲稱，美國進帳的關稅即將達6000億美元，不過根據美國財政部數據顯示，2025年財政年度（至去年9月30日止），關稅淨收入達創紀錄的1950億美元，此後每月關稅皆維持在300億美元左右。

川普依據IEEPA徵收的關稅包括，對中國、墨西哥與加拿大徵收芬太尼關稅、對全球所有國家的所有產品課徵對等關稅、對巴西與印度課徵懲罰性關稅，以及與日本、歐盟、英國與韓國達成的貿易協定關稅。

