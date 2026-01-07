無人機鉅額標案已內定？ 經濟部回應了

經濟部。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕網媒報導「經濟部明開標無人機巨額顧問約 1+5億元推非紅與國際鏈結引熱議」，指不應由顧問來判斷什麼是非紅供應鏈。對此，經濟部產發署稍早說明，該計畫並非該報導所稱的「顧問合約」，並強調依法辦理採購作業，「絕無事先分好標案給誰執行的問題」。

產發署澄清，本案並非該篇報導所稱的顧問合約，屬於產業推動的勞務委託，推動國內無人機業者開發「非紅供應鏈關鍵模組及整機」，並協助業者鏈結國際市場商機，絕不會由執行單位定義非紅供應鏈，以及決定參與廠商名單。

產發署強調，採購作業依循政府採購法相關規定辦理，相關招標採購文件均已公告至政府採購網，符合投標資格要件者均可投標，絕無事先分好標案給誰執行的問題。

產發署補充，「無人機非紅供應鏈關鍵技術開發與國際鏈結推動計畫」，是配合「五大信賴產業」及行政院「無人載具產業發展統籌型計畫」政策方向，透過研發補助資源引導業者投入「非紅供應鏈」的關鍵模組與整機開發，強化自主研發及系統整合能力，並協助產業導入國際認證標準。

產發署續說，與此同時，將以產官學研合作為基礎，組織業者赴歐美日等地參與國際展覽與交流，推動國際合作洽談，促成MOU及NDA等合作文件的簽署，深化跨國鏈結，以擴大我國無人機業者在全球市場的能見度。

