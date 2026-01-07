台達電斬獲100套PCS訂單 供應印度儲能市場

台達電持續深耕儲能領域，印度子公司斬獲當地系統整合商Prostarm Info Systems Ltd.訂單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）持續深耕儲能領域，印度子公司斬獲當地系統整合商Prostarm Info Systems Ltd.訂單，將供應100套1.1MW的雙向電力調節系統（Power Conditioning System，PCS），用於多項電池儲能系統（BESS）專案，範圍涵蓋都會與區域市場，協助提升再生能源併網能力、電網穩定性與能源韌性。

台達電印度子公司（Delta India）指出，此次斬獲的PCS訂單總容量為110MW，是集團目前在印度儲能市場當中，規模最大的在地製造電力調節系統部署案例。相關設備將應用於Prostarm承接的多項儲能專案，其中包括比哈爾邦電力公司（BSPGCL）與阿達尼電力公司（AEML）於孟買推動的11MW、22MWh電池儲能系統，以及在比哈爾邦以電池儲能系統開發（BESSPD）模式打造的獨立型儲能專案。

當地產業鏈指出，隨著印度潔淨能源與儲能需求快速成長，取得穩定且具規模化能力的電力調節技術成為市場關鍵。Prostarm透過與台達電合作，除了有助於提升儲能系統的可靠度與效能，同時也可望為印度電力產業的策略合作樹立新典範。台達電也看準印度推動能源轉型，需要海外技術實力深度結合在地市場經驗，有助於集團進一步強化在儲能與電網應用領域的布局。

從台達電此次斬獲的雙向PCS系統訂單來看，交由集團位於印度泰米爾那都邦的自有製造基地生產，該產品鎖定公用級儲能與微電網應用，適用於儲能削峰填谷、太陽能輸出平滑化與電網輔助服務等應用場景。根據台達電統計，系統能源轉換效率最高可達98.5%，單機輸出功率容量最高達1160 kVA，並可支援最多5台並聯，具備高度擴充彈性。

台達電指出，隨著印度儲能市場持續成長，在地製造與客製化解決方案將成為競爭關鍵。透過結合「印度製造」策略與電力電子核心技術，集團將持續擴大在印度能源基礎設施與儲能市場的滲透程度，搶攻電網升級與再生能源整合帶來的新商機。

