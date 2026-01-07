樂天、虎航聯手續推｢樂虎卡｣ 看好赴日旅遊熱力拼10萬發卡量

台灣樂天信用卡與、虎航聯手，推出全面升級｢樂虎卡｣，圖由左至右為台灣樂天信用卡總經理石井英治、台灣Visa總經理黃慧琴、台灣虎航董事長黃世惠。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣樂天虎航聯名卡「樂虎卡」上市滿3周年，再度攜手台灣虎航打造第二代卡面「樂虎卡－虎將限定版」，宣布優惠全面升級。台灣虎航董事長黃世惠看好國人赴日旅遊熱度，台灣虎航主力日本市場市占率有望自15%成長至18%。目前樂虎卡已發行3萬卡，以台灣虎航會員數165萬戶規模，預期改版後的「樂虎卡」今年可達10萬卡。

台灣樂天信用卡總經理石井英治指出，台灣樂天信用卡2015年起發行信用卡，希望促進台日經濟活動，這次改版不只提供機票折扣，也希望延伸至國內休閒娛樂，並善用樂天日本生態圈優勢，提供日本7000家機構優惠。

請繼續往下閱讀...

第二代「樂虎卡」卡面以「虎將」為主角，2026年「樂虎卡」優惠全面升級，包括今年底前申辦並設定電子帳單服務，可首年免年費，當年度累計刷一般消費12次以上，次年再免年費。2026年3月31日前新戶核卡成功並達消費滿額，可獲首刷禮1,000回饋。消費回饋方面，包含於指定通路購買台灣虎航機票等國內消費最高3%回饋、日本及韓國實體消費2%刷卡金回饋無上限。

樂虎卡也提供持卡人最高8折起的購票優惠，並加碼符合條件持卡人優先登機等尊榮服務。除了機票折扣與海外旅遊消費回饋外，「樂虎卡」亦延伸至國內休閒娛樂領域，結合台灣最大連鎖經營運動休閒企業「大魯閣」集團，推出平日天天樂虎卡日買一送一消費優惠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法