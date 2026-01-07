自由電子報
奇鋐2025年營收創新高 散熱廠強調水冷大趨勢不變

2026/01/07 19:58

近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳稱，下一代晶片平台Rubin不會採用chiller（冰水機組），引來市場誤會，憂心散熱廠商未來發展受阻。不過奇鋐說明，冰水機組會增加功耗、並影響晶片耐受度，所以AI伺服器本就沒有採用此散熱方案，Rubin產品仍預計於6月起出貨，挹注奇鋐下半年營運。（路透資料照）近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳稱，下一代晶片平台Rubin不會採用chiller（冰水機組），引來市場誤會，憂心散熱廠商未來發展受阻。不過奇鋐說明，冰水機組會增加功耗、並影響晶片耐受度，所以AI伺服器本就沒有採用此散熱方案，Rubin產品仍預計於6月起出貨，挹注奇鋐下半年營運。（路透資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕AI需求旺，散熱大廠奇鋐（3017）近年營運步步高升，去年（2025）12月營收139.41億元，月減19.8%、年增110.2%，全年營收為1396.39億元、年增94.6%，創歷史新高紀錄。奇鋐指出，去年拉貨動能將延續到首季，水冷出貨暢旺，2月、3月營運有望逐步增溫。

近日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳稱，下一代晶片平台Rubin不會採用chiller（冰水機組），引來市場誤會，憂心散熱廠商未來發展受阻。不過奇鋐說明，冰水機組會增加功耗、並影響晶片耐受度，所以AI伺服器本就沒有採用此散熱方案，Rubin產品仍預計於6月起出貨，挹注奇鋐下半年營運。

針對chiller（冰水機組）議題，另一散熱大廠雙鴻（3324）也指出，AI伺服器與資料中心並不是不會使用水冷散熱，未來水冷散熱趨勢維持不變，且在散熱方案中的佔比仍會持續提升，雙鴻的產品設計也仍朝全液冷（Liquid Cooling）方向邁進；Rubin產品仍配合客戶腳步推進中。

