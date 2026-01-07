綠茵生技去年營收9.15億元 創歷史新高

國際生技保健食品原料廠綠茵生技（6846）公告2025年12月合併營收突破1億元大關，達到1.05億元，年增12.19％；累計2025年全年合併營收9.15億元，年增4.82％，創下歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕國際生技保健食品原料廠綠茵生技（6846）公告2025年12月合併營收突破1億元大關，達到1.05億元，年增12.19％；累計2025年全年合併營收9.15億元，年增4.82％，創下歷史新高。

綠茵表示，傳統消費旺季自第4季延續至農曆春節前，公司在手訂單仍然暢旺，將盡力協調代工廠交期，滿足客戶訂單需求，保持首季營收成長態勢。

海外市場布局效益逐步顯現，提供綠茵新的成長動能，也是綠茵營收連年創新高的主因之一。布局較早的東南亞、港澳地區開始進入高速成長，2025年海外市場成長70％，遠高於2024年的40％。

隨著東南亞銷售區域拓展，以及東北亞、美國、加拿大、墨西哥等國進入穩定銷售，海外市場仍有很大的成長空間；國內市場綠茵也提供品牌大客戶客製化新品，加深雙方合作，加上潭子新廠去年第4季設備進廠開始量產後，產能將大幅提升，預期2027年將展開跳躍式成長。

