樺漢2025全年營收衰退2.7％ 今年擴大ESaaS平台業務動能

樺漢今年將以AI邊緣運算、雲地整合與智慧零售為成長引擎，全面驅動自有的「ESaaS」平台規模化落地。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）去年12月營收147.6億元，月增11.6％、年增4.5%，第四季營收396.23億元，2025全年營收1424億元、年減2.7%。管理層表示，今年將以AI邊緣運算、雲地整合與智慧零售為成長引擎，全面驅動自有的「ESaaS」平台在智慧城市、智慧製造與ESG領域的規模化落地。

樺漢觀察旗下各事業群在去年12月的表現，工業物聯網事業群受惠於全球零售、金融自動化、網路安全，與伺服器機櫃等需求回溫，相關專案出貨放量，單月營收69.5億元，月增20.8％、年增37.4％；智慧軟體與方案事業群在AI與企業數位轉型需求擴大之下，工業軟體、機器學習、數位雙生與雲地整合平台等高附加價值業務維持成長動能，單月營收27.6億元，月增36.9％、年減26.1％。

樺漢表示，智慧工廠與廠務事業群去年12月營收50.5億元，月減7.4％、年減5.2％，主要受自動化供應系統工程收入認列時點影響，目前整體營運結構逐步調整，未來將聚焦高科技設備材料銷售及自動化供應系統整合輸出。樺漢個體（含全資子公司）去年12月營收 17.1 億元，月減3.2％、年增13.4%，成長動能主要來自全球智慧製造、邊緣運算、資安通訊、機器視覺、AI資料中心，以及數位雙生與雲地整合等應用。

展望2026年，樺漢看好整體在手訂單能見度提升、營收結構優化，可望帶動獲利能力繼續躍升。管理層將維持個體低負債比的健康財務結構，並延續穩定配息，為集團長遠發展提供堅實後盾，此外，集團旗下ESaaS智慧平台整合方案，業務範圍涵蓋能源、設備與建築智慧管理，並結合ESG節能減碳與AI技術導入，營收規模將持續擴大。

