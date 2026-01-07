南山人壽：持有哥國債券622億 對財務影響有限

南山人壽說明，所持有之哥國債券帳面價約為新台幣622億元，占總資產規模之比重甚低，對財務影響有限。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕針對今日立法院財委會質詢，有立委關切南山人壽目前所持有之哥倫比亞債券，對此，南山人壽說明，所持有之哥國債券帳面價約為新台幣622億元，且全數為美元計價的主權及類主權債券，占公司總資產規模之比重甚低，對整體財務影響有限。

南山人壽表示，哥倫比亞為拉丁美洲第四大經濟體，該國為重要產油國家，近年受惠國際油價持續處於高檔，且該國央行採取降息的寬鬆刺激政策，支撐該國經濟成長力道穩健，自2010年至今，該國平均年經濟增長率為3.6%。

同時，哥倫比亞外匯存底規模達570億美元，規模相當充沛，在拉丁美洲國家中僅次墨西哥與巴西，且過去未曾發生債務違約事件，外債償付能力亦屬穩健，整體評估該國信用無虞。目前穆迪評級（Moody's Ratings）仍將哥倫比亞主權信評，維持在投資等級的Baa3，且展望為「穩定」。

此外，南山人壽也強調，整體財務狀況穩健，公司財務實力評等為標準普爾 A-及惠譽 A-，清償能力指標符合法令規範。

南山人壽強調，壽險業經營向以長期穩健為原則，所持有之資產主要係以長期持有為目的，且主要為信用品質良好之固定收益資產為主，國際信用評級平均長年維持在A，並透過資產配置有效分散風險，持續優化資產負債管理。後續將持續關注整體國際政經市場狀況，動態調整投資配置，並作好風險控管機制與適時提出因應對策，以維持整體財務狀況之穩定。

