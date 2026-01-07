別把投資當賭博！股神巴菲特示警「7大致命錯誤」多數投資人天天犯

巴菲特於2025年12月31日正式卸下波克夏海瑟威執行長一職，由長期副手阿貝爾（Greg Abel）接任。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美媒報導，當人們準備開始投資時，第一個想到的名字往往是股神巴菲特（Warren Buffett），這位投資大師，憑藉一套歷久不衰的原則，將波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）打造為數百億美元規模的企業帝國。報導指出，巴菲特不僅分享過許多「該怎麼做」的投資建議，也多次提醒投資人「哪些事不要做」。這些關於投資錯誤的警告，無論對新手或老手，都能避免付出高昂代價。以下是巴菲特認為，若想聰明累積財富，務必避開的7大投資錯誤。

1.不要只玩短線：巴菲特長期警告投資人，不要被短期獲利的誘惑牽著走。他認為，多數投資人之所以虧錢，是因為把投資當成短期賭博，而不是長期策略。以波克夏為例，其成功來自於持有可口可樂、美國運通等公司數十年，而不是短短幾週。跟隨他的做法，意味著專注於具有長期競爭力的企業，並抗拒短線操作的誘惑。

2.不要投資你不懂的東西：巴菲特最著名的原則之一，就是「不要投資你不了解的企業」。許多被視為「下一個大機會」的投資標的，他都選擇避開，只因自己不了解其運作模式。

3.不要虧錢：巴菲特最廣為人知的投資原則非常簡單卻強而有力，第一條規則：不要虧錢；第二條規則：永遠不要忘記第一條。他專注於保本，總是先考慮下行風險，再追求報酬。把「保住本金」放在決策核心，有助於避免重大錯誤，並維持長期穩定。

4.不要低估耐心與複利的力量：巴菲特也提醒投資人，別低估耐心與複利的威力。市場下跌時驚慌賣出的人，往往錯失長期持有所帶來的成長。波克夏對穩定企業長達數十年的投資，正是耐心如何把看似平凡的投資，轉化為驚人報酬的最佳例證。

5.不要讓情緒左右決策：巴菲特指出，情緒是理性投資的最大敵人之一。市場下跌時，恐慌會讓投資人急著賣出、鎖定虧損；反之，貪婪則可能驅使人追逐高風險的短期收益。巴菲特能在他人失控時保持冷靜，正是他成功的重要原因之一。

6.不要試圖抓準市場時機：巴菲特長期反對「擇時進出市場」。他認為短期預測市場漲跌，本質上只是投機，多數人因此虧錢。相反地，他主張買進並長期持有優質企業。其投資組合中，有些公司持有超過50年，證明專注企業基本面、而非每日市場波動，長期表現往往更好。

7.不要忽視公司的本質：在巴菲特眼中，公司品質比股價更重要。他會避開缺乏長期前景或成長紀錄不佳的企業。忽視企業競爭力與護城河的投資人，風險在於買進無法長期存活的公司。

