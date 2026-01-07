寶得利經營團隊大換血 轉型拚第4季損益兩平

以經營觀光客購物站崛起的寶得利（5301）經營團隊大換血，董事長黃武琦上任後啟動組織「瘦身」，撤出中國市場，並砍掉不賺錢的旅行社和觀光公司，今年並導入冷凍果昔新事業，力拚第4季單季損益兩平。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以經營觀光客購物站崛起的寶得利（5301）經營團隊大換血，董事長黃武琦上任後啟動組織「瘦身」，撤出中國市場，並砍掉不賺錢的旅行社和觀光公司，今年並導入冷凍果昔新事業，力拼第4季單季損益兩平。

寶得利去年前11月累計營收達2.04億元，去年前3季稅後虧損6339.2萬元，每股虧損0.96元。

寶得利董事長黃武琦表示，寶得利過去是有包袱的公司，新團隊接手後，陸續將過去虧損的觀光事業結束，截至去年底已整理了約80%，目前觀光客購物店只保留台北和馬來西亞兩個購物店，維持不虧損狀態，直言「現在觀光零售事業是包袱，未來會變加分題」。

新團隊並將公司轉型為主業以批發餐飲為主，已成功開發新事業Peigo（沛果）冷凍果昔杯，訴求100%純蔬果製成，不添加濃縮果汁和人工香料，同時開發了市場上第1台可以現做冷熱飲的鮮果機，今年會在台北總部開設Peigo實體店，並陸續與連鎖通路合作。

黃武琦並指出，自主研發的Peigo冷凍果昔杯，保存期限可達18個月，未來成長動能在海外市場，包括美國、日本、韓國、新加坡等都是潛力市場，將率先啟動日本布局，目前正與國外超商業者洽談合作中。

他說，今年營收成長動能在冷凍果昔杯市場，若通路拓展順利，全年營收有望翻倍，並可望於第4季擺脫連年虧損，單季達損益兩平。

