高端疫苗竹北新廠動土 擴大腸病毒疫苗產能

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）位於竹北生醫園區第三生技大樓之新廠建設工程，於今（7）日正式動土，高端表示，新廠核心目標在於大幅提升細胞培養疫苗抗原的生產能量，放大現有腸病毒疫苗產能，以支應海外市場的後續擴張，並為第二代腸病毒疫苗未來投產預作完善準備。

高端疫苗於本次新廠建置計畫中，自設計初期即導入「品質源於設計」與「風險導向思維」，從源頭確保製程與設施符合國際法規要求，並兼顧抗原製造流程的穩定性與可放大性。

高端新廠規劃為符合生物安全等級第二級（BSL-2）的量產級疫苗抗原製造設施，整體設計依循國際PIC/S GMP規範與相關生物安全法規。由於BSL-2疫苗廠在生物安全、防護動線、空調壓差與污染控制等方面具高度技術門檻，且後續驗證與確效作業時程長、程序嚴謹，使得此類設施建置具備高度進入障礙，也凸顯其在疫苗產業中的稀缺性與重要性。

高端指出，此案歷經近一年的技術評估，以及概念設計與基礎設計階段後，最終選定由宏碁集團旗下旭誼工程承攬施作。旭誼工程長期專精於高科技無塵室與生技製藥工程，將協助執行整體建廠整合設計與建設，並銜接後續繁複且關鍵的廠房與支援系統的驗證與確效作業，確保新廠符合國際法規與量產要求。

高端疫苗表示，在腸病毒疫苗海外市場前景可期的情況下，具備自主且符合國際標準的BSL-2抗原製造能力，將成為公司長期競爭力的重要基石。竹北三技新廠的建置，除可有效提升整體產能外，亦將強化供應彈性，確保疫苗交付時程與品質穩定。

