一句話就能調亮度、音效！Google TV對話式UI升級 讓電視「聽得懂人話」

〔記者邱巧貞／台北報導〕在拉斯維加斯登場的CES展會上，Google日前揭示旗下Gemini人工智慧將全面升級Google TV 的使用體驗。

Google認為，AI不只是輔助搜尋內容的工具，而是能徹底改變人們與電視互動方式的關鍵，因此繼去年11月率先導入Gemini後，今年在CES 2026進一步展示多項即將上線的新功能，讓電視從「播放裝置」進化為能理解情境、接續對話、甚至主動調整設定的智慧螢幕。

對話式UI升級！ 一句話就能「動口」調整電視

此次最受矚目的亮點之一，是被外媒形容為Google TV問世以來最大規模的「對話式 UI（用戶介面）」升級。過去調整螢幕亮度、音效或字幕，往往必須進入層層選單操作，如今，使用者只要直接對Gemini說出「畫面太暗了」或「我聽不清楚對話」，系統便會即時自動最佳化相關設定，無須離開正在觀看的電影或節目。

更像聊天的內容搜尋與推薦

此外，專為大螢幕情境打造的「Gemini for Google TV」，也讓找內容的方式更接近自然對話。使用者不必記得完整片名，只要描述劇情、提到某位演員，甚至只要提出「推薦一部能兼顧兩個人喜好的節目」的需求，Gemini都能協助推薦合適的節目。或是在記不起片名的情況下，只要描述劇情內容或說出其中一位演員的名字，就能獲得協助，甚至可以直接詢問Google：「最近大家都在討論的醫院題材新劇是什麼？」

Gemini會透過一套全新的、視覺化程度更高的回應架構來回答使用者的問題，依照提問內容的不同，結合文字、圖片、影片脈絡，以及即時運動賽事更新等資訊。

「深度探索」登場 電視也能成為學習工具

Google也認為，電視的潛力不應只停留在娛樂，在Gemini的加持下，電視同樣也能成為學習與教育的工具。在CES現場，Google示範了這項應用方式，當使用者提出想深入了解的問題時，電視螢幕可以呈現該主題的「深度探索」（Deep Dives）內容，透過附有旁白的互動式總覽，將複雜概念簡化說明，並允許使用者進一步追問相關問題，以加深理解。

在內容應用上，Gemini也進一步整合Google Photos。使用者可直接在電視上搜尋相簿，快速找到特定人物或重要時刻，並利用AI套用藝術風格、製作具電影感的沉浸式幻燈片；此次更同時導入Nano Banana與Veo等生成式工具，讓照片與影片的重新詮釋、甚至原創影像內容，都能直接在電視上完成，擴大Google TV在家庭內容創作上的角色。

Google表示，這批全新的Gemini功能將率先導入部分TCL的Google TV機種，並在接下來幾個月內逐步擴展至其他機種。功能使用上，裝置需運行Android TV OS 14以上版本、保持網路連線，且使用者必須登入Google帳戶；由於支援範圍仍在擴展，首波推出時，並非所有語言、國家或機型都能完整體驗。

