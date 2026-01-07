三星2奈米確定翻盤了！終於獲得高通雙代工廠策略選角

三星已獲得高通2奈米GAA晶片訂單以生產其驍龍8 Elite Gen 5處理器。（取自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕三星為獲得高通2奈米GAA晶片訂單以生產其驍龍8 Elite Gen 5處理器所做的努力傳聞已久。先前有報導稱，這家韓國科技巨頭已向高通寄送了樣品，用於評估 其尖端曝光技術，該技術也用於量產Exynos 2600處理器。如今，三星似乎迎來了轉機，因為高通已與三星就驍龍8 Elite Gen 5的生產事宜展開談判。

在2026年國際消費電子展（CES 2026）上 ，高通執行長克里斯蒂亞諾·阿蒙告訴記者：「在眾多代工廠中，我們已率先與三星電子就採用最新2奈米進行代工生產展開討論。我們也已完成設計工作，目標是盡快實現商業化。」《韓國經濟日報》報導，如果高通採用三星2奈米製造，這將是雙方五年來首次重啟合作。

韓國報紙引述阿蒙的話說，高通公司首先與三星電子等幾家半導體代工廠商談使用最新的兩奈米製程進行代工生產，設計工作已經完成，將在不久的將來實現商業化。

高通公司在正常工作時間之外暫未對此事發表評論。三星電子表示不對具體客戶置評。

據報導，三星最初開始量產採用2奈米GAA製程的Exynos 2600處理器時，預計良率僅為 50%，雖然不算理想，但仍有龐大的提升空間。該公司還與特斯拉達成了一項價值165億美元的數十億美元協議，為其提供下一代AI6晶片，同時也完成了兩家中國加密貨幣設備製造商的2奈米GAA 訂單。先前良率不佳的4奈米製程也成功與一家美國人工智慧公司簽署了一項價值1億美元的協議。

上述所有交易都表明，三星新舊製造流程均已趨於穩定，足以重塑客戶對公司的信心。

