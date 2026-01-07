MIT打進歐洲供應鏈 經部A+計畫促台歐合作創42億元產值

經濟部技術司指出，A+國際創新研發合作補助計畫已促成86項台歐研發合作案，帶動我國產業創造約42億元產值。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部產業技術司今（7日）舉辦「經濟部A+計畫–推動歐洲跨國研發合作成果」記者會，技術司指出，目前我國已與歐洲14國啟動研發徵案，與5國簽署官方MOU，累計獲雙方政府補助的國合計畫達86項，政府補助14億元，帶動台廠創造高達42億元的產值。

A+計畫（舊稱業界科專）項下之一專案「國際創新研發合作補助計畫」鼓勵廠商進行國際創新研發合作，透過研提符合政策方向的研發合作計畫，與國際合作夥伴共同開發創新產品、服務或產業。

技術司長郭肇中表示，台商赴歐投資快速成長，2023年投資金額達49億美元，較2022年成長近10倍，歐盟亦在2024年成為我國第4大貿易夥伴，貿易額逾686億美元，顯示雙邊經貿與技術合作持續深化，未來經濟部採取「深耕西歐、連結東歐、策進北歐」的戰略布局，透過前瞻技術聯盟、雙邊與多邊研發機制，持續協助產業對接歐洲創新技術，強化全球競爭力。

技術司表示，A+國際創新研發合作補助計畫已促成86項台歐研發合作案，累計投入14億元補助，帶動我國產業創造約42億元產值，以半導體與光電為最大宗。

會上邀請3家企業分享案例，其中，台廠愛克智慧與德國阿亨工業大學等及設計公司 Entwurfreich合作開發「耐水洗智慧電子布料」連續生產技術，是全球首創全自動、連續運轉的一站式生產線，首波訂單達30萬件，應用涵蓋智慧服飾、運動與復健穿戴裝置，目前已獲7國9家品牌青睞，接單逾30萬件。

台廠連騰科技與英國創新技術公司Q5D合作，導入英國快速打樣設備技術，開發「3D結構電子元件快速製造技術」，讓天線打樣如「立體列印積木」般快速成形，打樣時間縮短80%、體積縮小50%，傳輸效能提升20%至50%，目前已導入國際筆電品牌產品線，預估到2028年可創造1.9億元產值。

台廠徠通科技與西班牙WEDM（線切割放電加工）龍頭ONA合作，攜手開發高精度智慧型線切割放電加工設備，可用於製作飛機渦輪與高階模具等精密零件，徠通具製造與成本優勢，ONA 擁有品牌與歐洲通路實力，產品已成功取得歐盟認證跨足航太噴射引擎零件市場，2025年銷售額較2023年大幅成長152%，累計創造產值約 2.23 億元。

展望未來，經濟部強調，以「加速技術互補、強化韌性布局」為核心，在鞏固半導體及光電、機械及資通訊等既有優勢的同時，將拓展無人機、機器人與低軌衛星等新興關鍵技術，另為鼓勵企業搶占先機，針對AI跨領域研發與參與國際標準制定的跨國研發計畫，提供補助加碼最高20%，研發計畫最高補助達50%且金額無天花板。

