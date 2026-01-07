誰擁有世界最大原油儲量？這國自曝數據「算法」被打槍了

根據媒體和石油業本身廣泛引用的數據，委內瑞拉擁有約3000億桶「已探明」石油儲量，這意味著理論上已經通過確鑿的測試、或實際生產證實具有商業開採價值的石油。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管委內瑞拉的石油出口量不到世界石油供應量的1%，但幾十年來，它一直是能源市場的重要焦點。為什麼？因為委內瑞拉聲稱擁有世界上最大的原油儲量。

根據媒體和石油業本身廣泛引用的數據，委內瑞拉擁有約3000億桶「已探明」石油儲量，這意味著理論上已經通過確鑿的測試、或實際生產證實具有商業開採價值的石油。

相較之下，沙烏地阿拉伯已探明的石油儲量估計約為2600 億至2700億桶，而美國的石油儲量則少得多，僅450億桶。

然而，這只是委內瑞拉自行報告的數據，由石油輸出國組織（OPEC）發布，但未經核實。委內瑞拉是OPEC的創始成員國之一。獨立專家從未對此進行過全面、確鑿的評估。

根據OPEC公佈的數據，截至2007年，委內瑞拉自行公佈的探明石油儲量約為1000億桶。到2013年，在委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）控制的油田進行重新分類後，這一數字有所更新。同期，委內瑞拉的石油產量基本上保持穩定。

萊斯大學貝克研究所拉丁美洲能源研究所所長弗朗西斯科·莫納爾迪（Francisco Monaldi）表示，「委內瑞拉沒有審計儲量，只審計了現有資源」，他指的是地下碳氫化合物的總量，而不是它們的生產可行性。

莫納爾迪在LinkedIn上發文稱，實際上，委內瑞拉的石油採收率不到該國聲稱的一半，因此「對儲量的合理保守估計應該接近1000億至1100億桶」。

投資者對委內瑞拉的實際石油儲量以及能否獲利開採表示懷疑。委內瑞拉的石油資源長期以來既令人垂涎，又充滿爭議。「已探明儲量」指的是特定技術和經濟假設下被認為可開採的石油，但不一定意味著可以快速或低成本開採。

