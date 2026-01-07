乾杯燒肉啟動26年來菜單最大改版 百款餐點99元起

乾杯燒肉今天宣布啟動26年來最大菜單改版，從元月14日起百樣全新菜單，價格簡化為99元、199元、299元、399元4個價格帶，乾杯董事長平出莊司表示，預期改版後可望帶動來客數翻倍成長。（乾杯提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕乾杯燒肉今天宣布啟動26年來最大菜單改版，從元月14日起百樣全新菜單，價格簡化為99元、199元、299元、399元4個價格帶，乾杯董事長平出莊司表示，預期改版後可望帶動來客數翻倍成長。

乾杯全新菜單升級，新增超過30道新品，從和牛、海鮮、內臟到下酒小菜，總共12大類別應有盡有，並精簡為四大固定價格帶：399元、299元、199元與99元，點餐的過程就像逛選物店，每次上門都能自由搭配，組出屬於自己的超值盛宴。

請繼續往下閱讀...

此次改版最大亮點，是讓高端和牛變得平價好入手，主打4款全新肉品，包括市場近乎半價的「A5日本宮崎和牛沙朗」與老饕必吃「澳洲和牛橫膈膜」只要399元；清爽不膩的「A5日本和牛上等赤身」與人氣「厚切牛舌排」也只要299元；過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛，也能以399元輕鬆品嘗。

平出莊司表示，年輕世代高度重視「TP（時間效率）」與「CP（性價比）」，且在餐飲產業人力持續吃緊的環境下，營運策略將服務重心由過往著重互動氛圍的加值設計，轉向更高效的營運模式。

透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋，聚焦「好吃、便宜、好玩、快速」4大核心價值，開創更貼近當代年輕人的燒肉新樣貌，開啟品牌、員工與顧客三贏的新局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法