創見、十銓去年12月營收大爆發 年增逾2倍

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠記憶體漲價與需求上揚，記憶體模組廠創見（2451）今公布去年12月營收，一舉跳增達30.57億元，年增241.98%，創單月營收次高；十銓也公告12月營收36.3億元，年增211%，也創單月新高。

十銓12月營收36.3億元，月增124%、年增211%；第四季營收63.49億元，季增52.51%、年增94.33%；累計 2025年全年營收204.28億元、年增2.46%，創歷年新高。

創見去年12月營收30.57億元，月增51.18%、年增241.98%；第四季營收為68.02億元，季增65.57%、年增1.71% ，創單季營收新高；全年累計達171.25億元，年增69.8%，創歷年次高。

宇瞻（8271）去年12月營收8.5億元，月減18.66%、年增33.85%；去年第四季營收31.37億元，季減2.69%、年增48.78%，創歷史單季次高，次於去年第三季；宇瞻去年營收111.23億元，年增41.93%，創歷年新高紀錄。

