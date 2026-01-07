凌華2025年營收創新高 邊緣AI業務柴火續旺

凌華認為，2026年成長動能將主要來自醫療與工業自動化，機器人與半導體應用也將逐步放量。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠凌華（6166）去年12月營收11.03億元，月增6%、年減21.4%，去年第四季營收31.16億元，季增1.1%、年增1.5%，2025全年營收118.01億元、年增17.09%，創歷年新高。管理層指出，旗下新推出的邊緣AI訓練伺服器已於去年第四季出貨，預期成為未來數年的重要營運柴火。

凌華於去年12月上旬的法說會表示，AI從資料中心向邊緣端擴散的速度超乎預期，旗下五大產品線現階段均圍繞AI展開，平台事業在與輝達（NVIDIA）、英特爾（Intel）、超微（AMD）的合作下持續放量；邊緣AI系統則從過去的5G與網安需求轉向AI訓練與推論。

此外，凌華也看好與友達（2409）合作的面板整合產品已成為事業成長的新推力；運動控制與量測則仍是毛利率最高的產品線；原廠委託設計製造（ODM）訂單因客製化邊緣AI需求大幅增加而呈現高度成長。

凌華認為，受惠於邊緣AI訓練伺服器的推出，可滿足醫療影像、AOI、半導體等「資料不能上雲」的訓練需求，將帶動邊緣AI系統的下一波成長。整體而言，2026年成長動能將主要來自醫療與工業自動化，機器人與半導體應用也將逐步放量。

為因應美中關稅與客戶供應鏈重組，凌華正持續評估在北美尋找製造夥伴，並運用台灣、中國、歐洲與美國的既有組裝據點調整最終出貨地，以降低20%實質關稅衝擊。部分客戶也要求在中國以外生產，公司將依據客戶情況調整布局。

