中國「三連發」報復日本 對「晶片關鍵命脈材料」祭反傾銷調查

〔財經頻道／綜合報導〕中國對日本一種關鍵晶片製造材料展開反傾銷調查，此前不久，東京官員就北京可能實施範圍廣泛的出口管制措施予以譴責，此舉加劇亞洲最大經濟體之間的爭端。彭博報導，據中國商務部稱，這種名為二氯矽烷的材料主要用於製造邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片和其他類型晶片所需的薄膜。中國商務部在聲明中表示，調查應於週三起一年內完成，但可能會延長六個月。

日本是超高純度二氯矽烷的全球領先生產國，這種材料用於將矽片加工成半導體。中國則致力於向晶片供應鏈上游拓展，大力發展半導體製造所需的材料和工具等基礎技術。

此舉標誌著圍繞日本首相高市早苗11月初有關台灣的言論而引發的爭端進一步升級。此前一天，北京宣布對可能用於軍事用途的出口日本商品實施出口管制。

市場擔憂此舉可能對日本關鍵產業造成衝擊，導致汽車製造商股價下跌，而稀土相關股票則上漲，但中國將如何實際執行這些管制措施仍不明朗。

生產和使用二氯矽烷的信越化學株式會社的代表拒絕置評。住友化學株式會社和三菱化學株式會社也未立即回應置評請求。

週二，中國商務部宣布，即日起禁止向日本出口所有兼具軍民兩用性質、可能增強日本軍事能力的兩用物項。具體細節尚不明確，但此舉可能對日本從其最大貿易夥伴中國進口商品產生重大影響。當被問及這些措施是否會影響日本與中國的稀土貿易時，日本政府仍在評估相關細節。

野村綜合研究所執行經濟學家木內隆秀表示，據粗略估計，到2024年，日本從中國進口的兩用物項總額將達到10.7兆日圓（約684億美元），約佔日本從中國進口商品總額的42%。

