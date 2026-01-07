高端美妝湧入韓國大創推百元商品爆紅？專家曝：背後動機不單純

高端美妝品牌相繼進駐韓國大創推聯名商品，專家揭露背後動機不單純。（翻攝自韓國大創IG）

〔記者邱巧貞／台北報導〕多年來，韓國的美妝購物版圖幾乎是固定的，以藥妝店Olive Young為核心，一側是百貨專櫃，另一側是路邊店，然而，這個穩固的階層如今正悄悄改變。

長年以販售平價生活用品著稱的韓國Daiso（大創），正快速轉型為韓國美妝市場中不容忽視的新戰略據點，不僅產品線拓展迅速，更吸引一線高端與專業品牌主動進駐，改寫過往僅為中小品牌試水平台的刻板印象。

最具象徵性的突破，來自女星宋慧喬、全智賢等人的御用彩妝師鄭瑄茉（Jung Saem Mool）旗下高端品牌的進駐。她與大創合作推出的獨家系列「Zoom by Jung Saem Mool」，已於本週透過Daiso Mall正式上市。

該系列共13款產品，包括肌膚濕敷棉、粉底鏟、氣墊粉餅等，售價介於1,000至5,000韓元（約新台幣24至120元），相比原品牌氣墊產品動輒45,000至55,000韓元的定價，折扣幅度高達88%至90%，即使考慮容量與配方差異，這個價差仍相當驚人。

Jung Saem Mool並非唯一踏入大創的高端品牌。韓國美妝巨頭們也紛紛為Daiso開發獨家副品牌與產品線，像是Amorepacific愛茉莉太平洋旗下品牌Mamonde（夢妝），於2024年9月推出副品牌「MIMO by Mamonde」，主打基本保養品如玫瑰玻尿酸面膜液等，該系列上市四個月內累積銷量突破100萬件，七個月內更達200萬件。

LG生活健康則與E-Mart合作，推出Beyond品牌的E-Mart獨家系列「Glow:up by BEYOND」，每件定價4,950韓元，累積銷售超過20萬件。

韓媒指出，這波趨勢是「品牌體驗擴展策略」的具體展現，品牌藉由低價副線進入Daiso，將產品接觸點延伸至年輕族群與新用戶，再藉由使用體驗逐步導向主品牌的正規產品線。

Daiso內部會員數據也顯示，其美妝產品銷售在各年齡層均衡發展，其中40多歲消費者為主力，20至30歲族群亦為核心購買者，顯示超低價美妝不再是年輕族群的專利。

此外，品牌操作方式也趨向精緻分化，有些產品保留原品牌名義上架，有些則自設Daiso限定副品牌，從規劃階段就調整配方、包裝與目標客群，以降低品牌稀釋風險並符合Daiso的定價結構。

一位產業觀察人士指出：「我們對超低價化妝品市場的擴大持正面看法。期待10多歲與20歲初的顧客，透過超低價產品初步體驗品牌後，對主品牌產生興趣，最終轉向購買相關正品產品。」但專家也提醒，對於高端品牌而言，要讓這類副線策略長期成功，仍需謹慎拿捏產品品質標準、標示與廣告的透明度、以及與原產品線的明確區隔等關鍵。

