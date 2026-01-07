佳必琪2025全年營收創新高 今年強化鎖定CPO領域

佳必琪表示，公司已掌握光子積體電路與光纖耦合等核心技術，並取得多項專利。（佳必琪提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接器廠佳必琪（6197）去年12月營收6.01億元，月增4.1%、年增14.3%，第四季營收18.44億元，季減12.9%、年增11.3%，2025全年營收75.87億元、年增12.1%，創歷年新高。管理層已將發展重心鎖定1.6T高速傳輸、矽光子與共同封裝光學（CPO）等次世代關鍵技術，目標透過三年發展藍圖搶先卡位新一波的AI資料中心升級潮。

佳必琪在去年12月31日法說會指出，公司在1.6T高速傳輸產品策略採取「單點突破」，優先切入對高頻訊號完整性要求極高的應用場域，藉此累積客戶信任與技術門檻。其中 ，1.6T迴路模組已於第四季通過美系交換機大廠認證，1.6T主動式銅纜（ACC）則預計於今年第一季送樣進行認證。

佳必琪也提到，公司也繼續推動800G與400G傳輸規格的光、銅產品實際進展，相關方案已與多家特殊積體電路晶片（ASIC）、交換機客戶進行概念驗證（POC），其中的400G系列受惠於技術成熟，已成功打入美系客戶供應鏈，為後續世代升級奠定基礎。

佳必琪強調，公司已掌握光子積體電路（PIC）與光纖耦合（TIC）等核心技術，並取得多項專利，相關研發將一路延伸至CPO架構。依照規劃，2025年提供1.6T DR8黃金樣品供客戶驗證，2026年啟動矽光子晶片自製與多通道雷射整合，並以2027年CPO相關產品量產為目標，關鍵零組件包括高精度光纖陣列單元（FAU）。

