1月Costco最值得購買的15項新品 從親民價格起飛

〔財經頻道／綜合報導〕2026年，Costco將迎來重大變革，其中許多都涉及門市的技術升級，以及一系列新品的到貨，勢必讓顧客們興奮不已。Mashed報導，今年一月Costco的精彩活動更是令人期待，精心挑選的商品包括：高科技咖啡機、美味便捷的食品套裝、獨特的糖果禮盒、節日風味的熟食拼盤、前沿的廚房用具等等。

Mashed特別選出15項一月必買商品，從親民價格到高品質的高價商品都包括在內。

1. Ninja CREAMi XL 攪拌桶和蓋子

Ninja CREAMi XL 冷凍盒及蓋子提供一種安全便捷的方式來儲存您喜愛的冰凍甜點。這款產品（僅限線上銷售）售價69.99美元，Costco 顧客可獲得六個可重複使用的冷凍盒，不含BPA，且可放入洗碗機清洗，方便快速。

2. Stash 茶葉精選組合裝

愛茶人士請注意：Stash Tea Essentials 混合裝提供六種誘人的口味，售價23.99美元。這款試用裝包含180個茶包，其中包括三種草本茶：檸檬薑茶、薄荷茶和洋甘菊茶；兩种红茶：柴香料茶和雙倍佛手柑伯爵茶；以及一種綠茶：摩洛哥薄荷茶。

3. Skylight 智慧觸控螢幕日曆與記事本

這款 Skylight 15 吋智慧觸控日曆和日程管理應用程式絕對是您的理想之選。這款高科技設備售價269.99美元，助您在新的一年井然有序地安排各項事務。此外，這款僅限線上購買的產品還附贈一年免費使用權，讓您可以解鎖更多強大功能，例如數位相框和高級匯入功能。

4. Philips 4400 全自動咖啡和濃縮咖啡機

這款高階全自動咖啡機可製作冷熱濃縮咖啡，LatteGo奶泡器更能輕鬆打出綿密奶泡，並製作卡布奇諾、瑪奇朵等各種美味飲品。售價999.99美元，價格不菲，但對於咖啡愛好者來說，絕對物超所值。僅限線上購買。

5. Brio SIMPL W3 過濾式三溫桌上型飲水機

Brio SIMPL W3 三溫桌上型過濾飲水機。這款小巧精緻的自清潔飲水機現已在 Costco（僅限線上）發售，售價 199.99 美元。它能有效過濾水質，其礦化功能更能確保水質清新純淨。

6. Mountain House 西南風味套裝（戶外餐隨身包）

露營季節轉眼即至，現在正是囤積戶外餐點的最佳時機，不妨試試 Mountain House 西南風味組合裝。這款組合裝僅在線上銷售，售價94.99美元，包含20份餐食，內含四種誘人食譜：雞肉法士達碗、起司辣醬玉米餅碗、蔬菜香腸早餐炒蛋和牛肉辣椒通心粉。只需加入熱水，即可享用美味佳餚！

7. Enbrighten VIBE Wi-Fi 球形燈

每個球形燈直徑6英寸，可透過行動裝置輕鬆變換顏色。此款產品零售價為124.99美元（僅限線上購買），並具備全天候防護性能，適合全年使用。

8. 自然花園益生菌乾杏

Nature's Garden 益生菌杏乾將益生菌的健康功效與美味便捷的零食完美結合。每袋兩磅裝，售價18.99美元，含有20億益生菌和3克膳食纖維，不添加任何糖分。

9. 貝爾維尤浮雕玻璃蠟燭4件裝

Bellevue 浮雕玻璃蠟燭四件套裝，共有四種誘人的香型：羅漢果香草、小荳蔻李子、羅漢果香草和蕨類雨水。除了芬芳的香氣，您一定會愛上它精美的浮雕玻璃瓶身和時尚的金屬蓋。這款蠟燭套裝售價29.99美元。

10. Luxe Bites 經典情人節熟食拼盤

這款節日拼盤售價 89.99 美元，優惠截止至一月，包含陳年切達乾酪、曼徹格乾酪、意大利乾薩拉米香腸和卡拉布里亞香腸，以及各種甜鹹口味的佐餐小食。僅限線上購買。

11. GreenPan Spectra Diamond 三件式煎鍋套裝

售價169.99美元（僅限線上購買）的GreenPan Spectra Diamond 三件式煎鍋是居家烹飪愛好者的必備之選。從創新設計到便利清潔（這些陶瓷塗層煎鍋可放入洗碗機清洗），這款Costco新上架的煎鍋組將成為您廚房的理想補充。

12. Kirkland Signature 牛奶巧克力杏仁

這款美味零食售價24.99美元，絕對值得在您的食品櫃中佔有一席之地。

13. Ninja SLUSHi MAX 智慧冰飲機

Ninja SLUSHi MAX 智慧冰飲機價格不菲，售價499.99美元（僅限線上購買）。然而，對於那些將冰飲視為必需品而非奢侈品的人來說，這台機器絕對是必備之選。

14. 亨克斯三件式砧板

亨克斯（Henckels）三件式砧板現已在Costco上架，售價24.99美元，是繁忙廚房的理想之選。這些砧板採用食品級聚丙烯材質，可放入洗碗機清洗，清潔起來毫不費力。

15. Sugarfina 好運三件組糖果便當盒

這款Sugarfina 好運三件裝糖果便當盒包含芒果、鳳梨和荔枝三種口味的美味糖果。會員可以線上購買這款色彩繽紛的組合裝，售價僅49.99美元。

