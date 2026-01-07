聯邦銀行New New Bank再祭最強雙回饋 台幣活儲年息最高15％

聯邦銀行NewNewBank 115年度優惠強利升級（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕邁入新的一年，存款、消費怎麼安排？聯邦銀行旗下New New Bank數位帳戶，鎖定「新存戶」台幣活儲年利率最高15%，搭配聯邦信用卡帳單自動扣繳，還可再獲扣繳金額最高15%加碼回饋，即使是「舊戶」也提供有感額度，在高通膨時代為小資族與理財族打造最強資金避風港。

聯邦銀行指出，全球物價高漲，為滿足存戶的理財需求，New New Bank今年再次升級存款優惠，推出「台幣活儲新戶最高15%、舊戶最高4%」方案。115 年 1 月 1 日至 6 月 30 日成功開戶的新存戶，即可於「開戶當月21日至次月20日」期間，台幣活儲年利率最高15%，優惠限額10萬元，存滿一個月最高可領取1250 元利息。

請繼續往下閱讀...

如果是既有存戶或新戶優惠期間轉為舊戶，New New Bank也大幅拉升優存限額至30萬元，舊存戶只要於115年1至6月任一月份完成「證券、推薦開戶、金融卡」任一指定任務，即可於次月撥息時，獲台幣活儲年利率最高4%，單月最高可領取1000 元利息，讓資金配置更具靈活性。活動期間存好存滿最高可領存款利息6250元。

在消費支出上，New New Bank同步整合信用卡，推出「自動扣繳聯邦信用卡帳單最高15%回饋」方案，新存戶於6月30日前，設定New New Bank為本人聯邦信用卡帳單的自動扣繳帳戶，即可享扣繳金額15%刷卡金回饋，每次回饋上限300元、歸戶限領3次。無論是使用吉鶴卡、賴點卡、微風聯名卡或 M 卡等任一聯邦信用卡消費，皆可享有原始優惠權益與15%加碼的疊加優惠。

New New Bank同步優化投資理財體驗，涵蓋股票、ETF、基金、外匯推出多項限時手續費優惠，降低投資門檻，優惠包括定期定額投資台股享手續費爆勁價、基金手續費最低0元、投資海外股票或ETF享0.45% 至 0.6% 不等的手續費限時折扣，協助投資人布局全球市場，並提供12種外幣線上換匯匯率折扣優惠，一站滿足多元投資需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法