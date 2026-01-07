阿貝爾接掌波克夏 年薪7.8億元高於巴菲特40年總薪酬

波克夏新CEO阿貝爾（Greg Abel）年薪升至2500萬美元，遠超巴菲特（Warren Buffett）薪酬。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）週二（6b4）宣布，將新任執行長格阿貝爾（Greg Abel）的年薪提高至2500萬美元（約新台幣7.86億元），遠高於其前任巴菲特（Warren Buffett）在超過40年間所接受的每年10萬美元（約新台幣314.52萬元）薪資。

《路透》報導，阿貝爾於今年1月1日起正式接任波克夏海瑟威執行長一職。此前，他擔任公司副董事長達8年，負責管理波克夏海瑟威的非保險事業，期間的薪酬安排均由巴菲特親自決定。

資料顯示，阿貝爾在2024年的薪資為2100萬美元（約新台幣6.6億元），2023年為2000萬美元（約新台幣6.29億元），而2022年則為1600萬美元（約新台幣5.03億元），另加300萬美元獎金（約新台幣9435.6萬元）。

報導指出，同一期間，負責保險業務的副董事長賈恩（Ajit Jain）也領取相同水準的報酬。至於2人2025年的薪資，波克夏海瑟威尚未對外公布。

