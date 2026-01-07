逼台灣邦交國選邊站！中國「奧步」威脅 外媒曝美國也出招

帛琉是是台灣的邦交國。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕中國透過觀光市場作為施壓工具，要求帛琉與台灣斷絕外交關係，但外媒指出，台灣多年來深耕醫療、農業與人才培育的務實合作，再加上美國在安全與基礎建設上的投入，成為帛琉在經濟動盪與地緣政治壓力下的重要支撐力量。

《Pacific Island Times》報導，帛琉對觀光業高度依賴，旅遊業約占該國經濟產出4分之3、外匯收入一半，使其經濟結構極為脆弱，新冠疫情更是暴露帛琉經濟的脆弱性。帛琉GDP於2021年重挫12%，雖然2024年回升至6.5%，ADB預估2025年成長8%，但主要仍來自觀光復甦。

然而，帛琉觀光高度仰賴亞洲市場。2015至2017年間，當地飯店與餐廳一度滿載，但在2017年底因拒絕與台灣斷交、轉而承認中國，北京隨即將帛琉列入「旅遊黑名單」，導致觀光人數驟減，經濟遭受重創。

2026年，帛琉迎來新一波轉機，但也伴隨高度政治敏感性。美國與台灣預計將加大投資與合作。台灣近年持續深化對帛琉的投資與產業合作，並提出大型高端高爾夫度假村建案，協助提升當地觀光與服務產業層次。

另一方面，帛琉總統惠恕仁接受美國提案，同意安置最多75名第三國非法移民，換取補助資金與新醫院建設。根據備忘錄，帛琉將獲得750萬美元（約新台幣2.3億元），用於公共服務與安置相關基礎設施。該協議在國會與傳統酋長會反對下仍拍板，引發國內爭議。

此外，美國還將提供額外資金，包括600萬美元（約新台幣1.8議億元用於退休金制度改革、200萬美元（約新台幣6291萬元）投入執法體系，以及50萬美元（約新台幣1572萬元）建立投資審查機制，以防堵威脅美軍設施與帛琉主權的外資進入。

在地緣政治層面，帛琉也強化與菲律賓等國的海上安全合作。作為太平洋最西端國家，帛琉憂心南海衝突外溢，將自身捲入大國角力，美國亦正逐步擴大在帛琉的軍事存在。

中國不甘示弱，多家中國企業在帛琉美軍基地附近租地開發，包括未開發土地及面向港口與主要機場的飯店。北京甚至承諾提供數百萬名旅客，前提是帛琉與台灣斷交。然而，帛琉在觀光政策上展現堅持，無論是在生態旅遊還是對台灣的支持上都不妥協。

帛琉政府則聘請台灣公司協助打造帛琉作為頂級海洋生態旅遊目的地的品牌形象，同時也希望藉由氣候變化帶來的新挑戰，推動生態旅遊發展。

