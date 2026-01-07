廣宇2025全年業績約略持平 今年鎖定人形機器人業務

廣宇因應人形機器人產業發展趨勢，目前已切入研發線束、軸向電機與減速器等核心模組。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）旗下連接器廠廣宇（2328）去年12月營收17.82億元，月增10.8%、年減15.2%，第四季營收49.51億元，季減7.8%、年減13.2%，2025全年營收217.92億元、年減0.24%。管理層因應人形機器人產業發展趨勢，目前已切入研發線束、軸向電機與減速器等核心模組，預期相關業務最快將自2027年起帶來明顯營收貢獻。

廣宇去年12月表示，機器人價值鏈可拆分為資料層、軟體層、硬體層與市場層四大部分，公司正逐一卡位。資料層部分，公司透過中國機器人訓練場，先從工廠製造場景著手，累積動態資料庫與應用面的技術經驗；軟體層方面，目標未來有能力支援多品牌AMR（自主移動機器人）與機器人控制平台，提升軟硬整合實力。

請繼續往下閱讀...

廣宇現階段以硬體作為主要核心戰場，產品線涵蓋神經線束、軸向電機與減速器三大關鍵零組件。公司已完成歐洲軸向電機併購，預計今年上半向工業客戶送樣，下半年開始量產；同時正積極發展減速器技術，目標在2026年取得關鍵工藝，以補齊人形機器人運動機構組合，公司設定關鍵模組在未來的貢獻比重達到25%至50%。

展望後市，廣宇期盼藉由啟動「3S（Stretch 延伸、Shift 轉向、Scale 擴張）」策略，帶動公司正向成長。其中，Stretch（延伸）方面，預計運用馬來西亞既有礦機製造能力服務新美系客戶，並藉此延伸至未來的人形機器人供應鏈。Shift（轉向）方面，除了鎖定歐洲併購標的，也優先考慮進一步收購歐系、日系減速器技術。Scale（擴張）方面，不排除以「代理整合」方式滲透海外機器人品牌，加速掌握資料庫、軟體與控制技術，同時避免與既有代工客戶產生競合。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法