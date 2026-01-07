台積電還可上車？連6家國際券商上調目標價 小摩喊到這價碼

小摩上調台積電目標價至2100元。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博7日報導，研究分析師紛紛上調台積電目標價，凸顯市場在台積電紀錄性飆漲後，仍持續看好這家全球晶片製造龍頭。

報導說，邁入2026年僅一週，就有高盛、麥格里集團等至少6家券商上調台積電股價預期。摩根大通（小摩）在7日公佈的報告中，將該目標價上調24%至新台幣2100元，原因在於預期台積電強勁的營收成長與獲利率提升。

2026年迄今，台積電股價已漲近8%，在投資人對這家人工智慧（AI）熱潮關鍵推手趨之若騖的情況下，台積電股價3年來漲逾3倍。台積電的上漲推動台股屢創新高，台積電佔台股權重近45%。

摩根大通分析師哈里哈蘭（Gokul Hariharan）報告指出，「預計2026年是台積電強勁成長的又一年」，因為對其最先進製程技術的需求持續擴大與價格不斷上漲，報告說，「毛利率應該也水漲船高」。

台積電下週將公佈去年第4季財報，彭博調查的分析師預計，台積電銷售年增18%，其營業利潤將超過50%，創3年最高水準。台積電7日下滑1.76%，此前該公司連續4個交易日上漲，推動其市值達1.4兆美元，創歷史新高。

