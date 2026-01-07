年關將近 公平會提醒：留意不實瘦身美容廣告

公平會提醒消費者留心瘦身、美容的不實廣告。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕年關將近，快到農曆春節大魚大肉變胖的時節。公平會提醒，近期瘦身美容廣告挨罰的案例屢見不鮮，根據近年常見的違規廣告用語中，以強調「穿戴上某商品幾天，腿部囤積的多餘脂肪分解為水」、「燃脂瘦」、「不用節食 不用運動」、「躺著滑手機就能瘦」、「走路30分鐘 就像跑步1小時」、「擴型乳房提升，豐潤堅挺」、「有效刺激淋巴循環」、「排毒」等效果為多，唯實際上並無醫學學理根據，提醒消費者多加留意。

公平會調查發現，業者常聲稱廣告內容是參照境外業者、網站內容製作，銷售時並未一併修正，但是依「公平交易法」相關規定，購物網站經營者、供應商或賣家均為廣告主，在網站上提供瘦身美容商品或服務，如涉有廣告不實將構成違法，因此，特別呼籲相關業者應善盡廣告主責任，確保廣告表示之正確性、完整性與真實性，以避免觸法。

請繼續往下閱讀...

公平會強調，該會已針對瘦身美容的廣告內容訂有相關處理原則予以規範，倘業者廣告使用誇大、易引人錯誤的用語包含拔脂、消脂、溶脂、雕脂、燃燒脂肪、震碎脂肪、瓦解囤積脂肪、排毒等，或宣稱不須激烈運動，可輕鬆於短時間內快速達到減重、縮小腰圍、腹部、臀部、腿部尺寸、增高或豐胸等瘦身、塑身效果等，而無醫學學理或臨床試驗依據，將違反公平交易法第21條有關廣告不實的規定。

公平會也提醒民眾，衛生福利部針對瘦身美容業訂有瘦身美容業定型化契約應記載及不得記載事項，如有發生消費爭議，可循消費者保護途徑申訴。

為避免糾紛，公平會也與衛生福利部通力合作，屬於誇大不實或引人錯誤而非涉療效的廣告，由公平會辦理；如涉及療效違反衛生主管法令規範者，將移送衛生福利部處理，年關將近，還是再提醒消費大眾留意廣告內容有無前述用語，慎選業者，讓自己過一個美麗的新年。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法