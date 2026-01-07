羽絨衣怎麼穿都不暖？UNIQLO點名最容易被忽略關鍵原因

不少人以為是羽絨衣不夠暖，其實問題往往出在平時的穿著與保養習慣。（下載自UNIQLO官網）

〔記者邱巧貞／台北報導〕隨著冷空氣一波波報到，2026年首波最強冷氣團蓄勢待發，羽絨衣也進入高頻率使用期，不過，近期也有不少民眾發現，明明穿的是羽絨外套，卻怎麼穿都不夠暖。對此，UNIQLO指出，羽絨衣保暖度下降，往往並非衣服品質問題，而是與日常穿著與保養方式密切相關。

自昨日起台灣各地氣溫出現「大怒神式」下滑，早晚體感明顯轉冷，羽絨衣也正式成為不少民眾的禦寒首選。UNIQLO在日本官網說明，羽絨的保暖原理，在於羽毛能夠捕捉大量空氣，形成隔熱層；所以一旦羽毛結塊、受潮，或長時間累積汗水與髒污，這層空氣結構就會被破壞，導致穿起來不暖，其中，「蓬鬆度」更是影響羽絨保暖力的關鍵因素。

UNIQLO表示在清洗與乾燥後，適度拍打羽絨外套，有助於讓羽毛重新分布、恢復蓬鬆狀態，重建隔熱空氣層；反之，若長時間壓縮收納，羽毛塌陷，保暖效果也會隨之下降。業者建議，收納時應使用較寬的衣架吊掛，避免長期折疊或真空壓縮。

此外，穿著後若遇到雨水或流汗，務必先在陰涼通風處完全風乾再收進衣櫃，以免濕氣殘留導致羽毛結塊甚至發霉。UNIQLO也提醒，在寒冷季節若天天穿著同一件羽絨衣，磨損與髒污累積速度會加快，建議穿完後先陰乾，並避免連續長時間重複穿著。

至於不少人習慣噴灑除菌噴霧，業者則提醒，過量使用反而可能留下水痕或形成污漬，影響外觀與機能，使用時需特別留意。專家提醒，正確的清洗、乾燥與收納方式，才是讓羽絨外套在寒流來襲時，依然能發揮應有保暖力的關鍵。

