欺負台灣沒好處！外媒提「1關鍵產業」喊話南非

在人工智慧（AI）和先進製造業重塑世界的時代，台灣已成為全球最重要的科技樞紐之一。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕在人工智慧（AI）需求爆發時代，台灣成為全球最重要的科技樞紐之一。但近年南非政府打壓我國，降等、更名台灣在當地的兩處辦事處，並要求駐處遷離首都普利托利亞，台灣祭出晶片制裁、拒買南非蘋果等措施，外媒喊話表示，南非擁有豐富的關鍵礦產資源，能成為AI和資料中心生態系統的重要支撐，南非應清醒認識到當前情況，與台灣保持良好雙邊關係。

《AllAfrica》報導，台灣是全球科技供應鏈核心，國際科技大廠近年擴大在台投資布局，例如Google在台灣設立美國以外最大的AI基礎建設工程中心，凸顯台灣在全球AI供應鏈的重要性；鴻海（2317）也宣布與輝達合作打造的AI超級算力中心，這些動作顯示，台灣從晶片生產基地逐步轉型為AI與先進製造的全球戰略樞紐。

請繼續往下閱讀...

此外，每年在台北舉辦的COMPUTEX國際電腦展，產業決策者齊聚一堂，將AI基礎設施規劃轉化為採購、合作和部署，也反映了台灣在AI領域的核心地位。

不僅如此，台灣政府也推出大型AI基礎建設與產業發展計畫，強化本土AI產能與長期經濟價值。而上述事件皆指向1件事：台灣是全球科技供應鏈的重要樞紐，從產品設計、原型開發到量產與最終部署，完整流程都能掌握。

報導表示，台灣不僅是世界晶片製造重鎮，更是數位經濟的核心支柱，憑藉強大製造實力，推動電動車、機器人和數位醫療等相關產業的發展。

但近年南非與台灣關係出現波動，南非政府2024年10月起要求我駐處遷離首都後動作不斷，去（2025）年7月更片面將我兩駐處更名以及降等，隨後我方祭出反制措施，祭出「晶片出口管制」作為反制工具。

南非政府在壓力下隨後提出協商請求，台灣也同意暫緩管制預告程序，被外界解讀台灣正嘗試把晶片業支配地位「武器化」當作「外交利劍」，認為這是台灣政府罕見出現的外交強勢作為。

報導指出，南非擁有關鍵礦產資源，可供AI與資料中心產業使用，因此與全球科技領先國家保持良好雙邊關係，不僅合乎策略，也有助於學習經驗並展開實質合作。南非應清楚掌握全球科技供應鏈格局，確保南非的政策能符合經濟利益、競爭力與就業，維持一個穩定、可預期的商業與科技合作管道。

現今許多國家積極與台灣在投資、科技及產業合作上建立實質合作框架。因此報導認為，2026年南非應採取開放且積極的姿態。若南非希望成為先進製造、數據基礎設施與高價值服務的可信國家，就應優先建立能降低投資風險、擴展商業多元化、並強化經濟自主性的實質合作關係。

報導認為，台灣與南非的合作應維持高價值科技通道穩定的重要策略，有助南非現代化基礎建設、保護出口產業，並培養新產業能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法