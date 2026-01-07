製造業職缺8.3萬穩居「職缺王」「職缺率」住宿及餐飲業仍居冠

勞動部按季實施「職位空缺概況調查」，今（7）日發布至114年9月底的調查結果。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部按季實施「職位空缺概況調查」，今（7）日發布至114年9月底的調查結果，工業及服務業的職缺總數約達25萬9000個，職缺率2.9%，與3個月前減少了8300個。其中製造業仍為「職缺王」，職缺數多達8萬3000個，占了全國的3成以上；若觀察「職缺率」則以住宿及餐飲業4.2%居冠，全時職缺招募時間平均為3.1個月，又以「營建工程業」需4.4個月的招募時間最長。

勞動部期望透過長期的資料觀察，掌握勞動市場職缺狀況的變化，因此自去（114）年起，開始製作「職位空缺概況調查」，期望透過觀察職缺與進入率、退出率及招募時間等資料，呈現勞動市場各行業的人力需求、留用及補實等不同樣態。

調查結果顯示，114年9月底工業及服務業職缺數25.9萬個，職缺率2.9%，其中全時職缺數為23.7萬個，部分工時職缺數為2.2萬個。

若以行業別觀察，各行各業的缺工人數仍以「製造業」最多，共釋出了8萬3000個職缺，占32.2%最多。其次為批發及零售業4.7萬個占18.3%居次，住宿及餐飲業2.4萬個占9.4%居第3，3者合計佔比近6成，若加計營建工程業1.8萬個，醫療保健及社會工作服務業1.7萬個，佔比已達7成3。

分析各主要行業的職缺率，則以住宿及餐飲業4.2%最高，其次依序為藝術娛樂及休閒服務業3.9%、其他服務業3.7%、營建工程業3.4%、支援服務業3.3%較高，製造業則為2.8%。顯示「最缺人手」的行業仍是住宿及餐飲業，每100個職位中，就有超過4個缺口。

勞動部進一步分析｢招募難度」發現，現在市面上的職缺有9成以上都是全時工作，但在住宿餐飲業，部分工時的比例會比較高。 若分析一個職缺需耗時多久才找得到人？與工作內容、薪資福利、招募制度、技術層次、職涯發展等均有關聯。

此次調查，46.5%的工業及服務業全時職缺，平均需花1至3個月才找得到人，若依據行業別觀察，則以營建工程業4.4個月最長、教育業3.7個月次之，醫療保健及社會工作服務業3.6個月再次之，住宿及餐飲業也需3.4個月、製造業為2.9個月。

