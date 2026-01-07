為何日本對外籍勞工和遊客態度越來越差？經濟學人3點全說了

《經濟學人》分析報導，日本對外籍勞工和遊客態度越來越差的三大原因。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕英媒《經濟學人》報導，外國人（包括遊客和外籍勞工）所構成的所謂威脅已成為日本政治的核心議題。奉行「日本優先」的民粹主義三個政黨在去年七月的參議院選舉中席次從一席增至十五席。自民黨擔心失去保守派選民的支持，正忙於加強對各類外國人的控制。近來，與中國的外交摩擦導致赴日中國遊客數量下降。

三個相關的趨勢加劇了日本人所謂的「外國人問題」。首先是外國居民數量的成長。自2010年以來，外國居民人數翻倍，達到370萬人。其次是外國遊客數量的激增：預計2024年將有創紀錄的3690萬外國遊客到訪日本，是2010年的四倍多。第三是人們擔心外國投資者會利用日圓疲軟的機會低價收購日本房產。

從任何國際標準來看，這些問題的規模仍然很小。但是，與其他地方一樣，外國人已經成為那些對通貨膨脹和經濟停滯感到不滿的選民的代罪羔羊。

在外國居民方面，外國人數量增長主要是由於勞動力短缺。根據日本國際協力機構（JICA）預測，到2040年，日本可能需要將外籍勞工人數增加兩倍，達到近700萬，才能實現1.24%的年均GDP成長目標。

許多新移民是透過臨時工計畫來到日本的（越南人、中國人和菲律賓人佔這些計畫勞工的最大比例）。其他外國人則以學生或外籍商務人士的身分來到這裡。在城市的便利商店、鄉村的養老院、旅館、造船廠、工廠和稻田裡，都能看到外國人的身影。

目前，外國居民僅佔日本總人口的3%左右。這與經合組織成員國15%的平均值相去甚遠。然而，自民黨政客們非但沒有強調這一點，反而堅稱政府「沒有移民政策」。

其次，外國遊客方面，在日本實施嚴格的新冠疫情邊境管制措施的三年裡，外國遊客幾乎消失。但近年來，外國遊客人數迅速回升，部分原因是日本政府採取了一系列措施來促進入境遊客：2016年，時任首相安倍晉三設定了每年接待4000萬遊客的目標。預計到2025年，這數字將超過4000萬。旅遊業已成為日本第二大出口產業，僅次於汽車。

日本旅遊業仍有很長的發展空間。法國的人口只有日本的一半左右，但接待的外國遊客人數卻是日本的兩倍以上。然而，由於日本遊客往往集中在少數幾個地方，這可能使遊客數量看起來比實際更多。

一些不文明行為的影片經常在網路上瘋傳，例如最近一段影片顯示，一名遊客在神社的聖門上做引體向上。飯店和商店的老闆擔心，與中國的緊張關係很快就會讓他們失去中國顧客，但許多其他日本人對此感到高興。

最後，在日圓走弱方面，也令一些日本人感到不滿，因為這使得遊客受益，卻削弱了他們自身的購買力。東京成紀大學的伊藤正明表示，「當你看到富有的遊客享用價值5000日圓（約合30美元）的午餐，而你卻只能吃500日圓的便當時，很難不感到憤懣。」

儘管相關數據不多，坊間流傳著外國富裕投資者大量購入日本城市房產，推高房價的傳聞。

從長遠來看，自民黨的反外國人傾向可能會使其與眾多仍持溫和移民立場的日本選民產生更深的隔閡。日本商界領袖往往傾向於支持旨在擴大外籍勞工數量的政策。而日本47個都道府縣的知事，由於擔憂辯論的基調，近期聯合發表聲明，支持多元文化主義。

令人驚訝的是，日本農村居民往往比城市居民更樂於接納新來者。日本國立人口與社會保障研究所的移民專家是川裕表示，這是因為勞動力短缺對農村地區的影響最為嚴重。

