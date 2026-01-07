台積電獨給蘋果優惠價！小摩打槍台灣媒體「這數據」

蘋果成功達成一項重大協議，確保在2026年第一季之前獲得充足的NAND快閃記憶體資源，同時也與台積電談判獲得了優惠的價格。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕蘋果成功達成一項重大協議，確保在2026年第一季之前獲得充足的NAND快閃記憶體資源，同時也與台積電談判獲得了優惠的價格。預計蘋果A20晶片的成本將比A19晶片高出30%，有別於早前台灣媒體報導蘋果生產成本價格上漲80%的數據。

摩根士丹利剛完成了對台灣供應鏈的調查，並獲得了一些關於蘋果晶片動態的資訊。身為華爾街人脈最廣的銀行之一，摩根士丹利的結論值得信賴。

蘋果已確保獲得充足的NAND快閃記憶體資源，直至2026年第一季。即便如此，一旦與蘋果簽署長期NAND快閃記憶體供應協議，鎧俠預計仍將提高其產品價格。

wccftech報導，值得注意的是，摩根士丹利發現，蘋果已成功從台積電獲得了更為優惠的價格，台積電「將把蘋果公司的尖端晶圓價格提高個位數百分比，漲幅小於其他尖端客戶所享受的個位數百分比漲幅」。

因此，摩根士丹利現在預計，蘋果即將推出的A20晶片（將採用台積電的2奈米製程）的成本將比iPhone 17 系列中使用的基於3奈米製程的A19晶片高出約30%。

大摩的報告與台灣《經濟日報》早期的一篇報導矛盾。該報1月2日引述外媒指出，蘋果以台積電2奈米製程打造的A20處理器成本高達280美元，比A19貴逾八成，伴隨近期記憶體價格飆漲，在處理器價格激增下，智慧手機漲價恐箭在弦上。

