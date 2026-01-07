平息價格風暴 金色三麥玻璃瓶裝蜂蜜啤酒停止在超商販售

金色三麥瓶裝蜂蜜啤酒遭批台灣賣得比日本貴被網友炎上，金色三麥今天決定，近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。（取自葉冠廷threads）

〔記者楊雅民／台北報導〕金色三麥瓶裝蜂蜜啤酒遭批台灣賣得比日本貴被網友炎上，金色三麥今天決定，近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥表示，自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。

惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。

對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動：

近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥指出，自2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。

本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。

「SUNMAI金色三麥」招牌蜂蜜啤酒日前順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架。不料卻被消費者發現，蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110元），而，在台售價卻是125元，引發網友熱議，痛批把自家人當盤子。

《飲酒過量有礙身體健康 嚴禁酒駕》

