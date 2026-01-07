自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

平息價格風暴 金色三麥玻璃瓶裝蜂蜜啤酒停止在超商販售

2026/01/07 14:42

平息價格風暴 金色三麥玻璃瓶裝蜂蜜啤酒停止在超商販售金色三麥瓶裝蜂蜜啤酒遭批台灣賣得比日本貴被網友炎上，金色三麥今天決定，近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。（取自葉冠廷threads）
《飲酒過量有礙身體健康 嚴禁酒駕》

〔記者楊雅民／台北報導〕金色三麥瓶裝蜂蜜啤酒遭批台灣賣得比日本貴被網友炎上，金色三麥今天決定，近期將停止於便利商店通路販售350ml 玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥表示，自2021年起，透過日本通路將獲得國際肯定的蜂蜜啤酒引進海外市場，期望讓更多國際消費者認識台灣的釀造品質與品牌精神。

惟隨著近年國際匯率波動，以及各市場在稅制、通路結構與定價機制上的差異，造成最終零售價格呈現上的落差，進而引發討論。

對此，金色三麥集團已全面檢視海內外市場之產品配置與銷售方式，並完成以下調整與行動：

近期將停止於便利商店通路販售350ml玻璃瓶裝蜂蜜啤酒，未來將改以更符合各國當地市場結構、價格更友善的包裝形式如推出鋁罐裝版本。

金色三麥指出，自2004年在台灣創立以來，始終珍視來自台灣消費者的支持，也將此視為品牌持續前進的重要基礎。

本次事件提醒我們，在跨市場經營與溝通上，仍需持續精進。未來，集團將以更審慎的方式檢視海外通路策略，確保品牌價值能在不同市場中被適切傳達。

感謝各界的關注與指正，金色三麥將持續以行動回應消費者的期待。

「SUNMAI金色三麥」招牌蜂蜜啤酒日前順利在日本連鎖伊勢丹百貨上架。不料卻被消費者發現，蜂蜜啤酒在日本售價為549日圓（約新台幣110元），而，在台售價卻是125元，引發網友熱議，痛批把自家人當盤子。

《飲酒過量有礙身體健康 嚴禁酒駕》

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財