花錢反而更慘！專家點名汽車「5個改裝地雷」千萬別碰 昂貴又毀車

〔財經頻道／綜合報導〕汽車升級確實可能提升馬力、燃油效率與舒適度，但並非所有改裝都物有所值。外媒報導，車輛歷史查詢平台EpicVIN行銷長、擁有超過15年汽車產業經驗的專家Alex Black表示「我總是告訴大家，只保留能提升安全性、可靠性或轉售價值的升級。如果不想日後付出更高代價，就該避開那些華而不實的配備。」根據專家說法，以下是5種不值得多花錢的汽車升級。

1.鋁圈

升級鋁圈有時確實能改善性能，但多數情況並非如此。汽車產業專家Melanie Musson在電子郵件中指出「一組副廠鋁圈通常要價1000至3000美元，而且花費不只如此。大尺寸鋁圈必須搭配升級輪胎，價格會比原廠輪胎多出1000到2500美元一組。使用大鋁圈與薄胎壁輪胎，行車舒適度會變差，燃油效率也會下降。」

2.超大尺寸輪胎與低扁平比輪胎

超大輪圈與低扁平比輪胎多半只是為了外觀，但專家指出，這類改裝會對乘坐品質、油耗與輪胎壽命造成負面影響。他表示「20到22吋的輪圈組要價約1500到3000美元，而更換輪胎一次就得花上至少1000美元。而且你更容易遇到輪圈變形或爆胎的情況。」

3.排氣管

加裝副廠排氣系統雖能讓引擎「呼吸」更順暢，但價格動輒數千美元，且往往會帶來更多惱人又昂貴的問題。Musson指出「噪音問題可能引發鄰里糾紛，甚至演變成法律問題，導致罰款。」此外，副廠排氣系統還可能降低車輛效率，甚至讓原廠保固失效。「保固失效本身不一定立刻花錢，但一旦出現嚴重故障，可能就要付出數千美元的維修費。」

4.資訊娛樂系統升級

新車普遍配備資訊娛樂系統，但若原本沒有，事後升級並不建議。Black表示「如果你的車原本沒有螢幕或Apple CarPlay，後來加裝通常要花1000美元以上，而且實際使用效果往往不如原廠。安裝過程還可能影響原廠線路，有些經銷商甚至會因此拒絕維修。」

5.副廠性能晶片

副廠性能晶片用來修改引擎控制單元，但可能導致過度磨損與高額損害。Black警告「有些產品宣稱能提升油耗表現或馬力，但實際上往往破壞引擎原有設定。短期或許省點油，長期卻可能毀掉變速箱，或讓保固失效，一次維修就可能花上好幾千美元。」

