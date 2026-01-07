友達股價強勢鎖漲停 CES展6大亮點一次看

友達總經理暨友達智慧移動董事長柯富仁帶領團隊前往CES2026展。（友達提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕面板大廠友達（2409）股價再度亮燈漲停，市場關注焦點除面板市況回溫外，旗下子公司友達智慧移動（AUO Mobility Solutions）於 CES 2026 首度登場，也成功吸引全球車用與科技產業高度關注，成為本屆展會智慧移動領域的矚目焦點。

友達智慧移動以 「Together, We Drive The New Era」 為主題，強勢進軍美國拉斯維加斯 CES 展場，完整展現其在顯示介面、車用運算、智慧車聯三大核心能力的整合實力，並緊扣 AI 驅動、軟體定義車輛（SDV） 產業趨勢，描繪未來智慧移動的致勝方程式。

請繼續往下閱讀...

隨著 AI 與軟體定義汽車加速發展，友達智慧移動以深厚的顯示與人機互動技術為基礎，串接車用運算平台並整合車聯網應用，將智慧座艙打造為「以人為本的第三空間」，不僅提升沉浸式體驗，也強化個人化與安全性，完整勾勒未來移動場景。以下為友達智慧移動今年展出的6大亮點。

亮點一：Micro LED、先進抗反光技術極致再造的卓越顯示器

友達智慧移動憑藉深厚的顯示技術，軟硬整合、靈活運用在各種座艙與設計概念中，提升空間感與個人化的沉浸式體驗，協助客戶在功能、設計與品牌表現創造差異化，讓顯示器不只是資訊呈現，更是智慧座艙的核心體驗介面。

友達智慧移動CES2026首登場吸引各界注目。（友達提供）

亮點二：隱於車室、需要時隨操作顯現的INVISY顯示介面

友達智慧移動推出INVISY系列，藉由「隱形整合」的方式呈現顯示介面，重新定義座艙美學與功能；透過「Display on Demand」概念，讓顯示介面融入車室內裝，展現一致與延伸的設計質感，僅在進行操作時才顯示功能選項，提供更彈性的車室設計規畫，以及更直覺、個人化與不受干擾的安全體驗。

亮點三：車用運算、域控平台協作 推動智慧個人化座艙

瞄準軟體定義汽車趨勢，友達智慧移動以深厚的顯示人機互動解決方案為根基，推出支援CabConnect Domain Controller（CDC）、分區架構並整合AI運算模組的智慧座艙域控平台，提供智慧體感與座艙互動功能，透過高度彈性的模組化設計與系統整合，全面驅動座艙功能升級。

亮點四：突破性玻璃基板衛星天線 智慧串聯車、路、雲

呼應軟體定義車輛的趨勢，衛星通訊成為智慧座艙系統運作的關鍵。友達智慧移動將顯示人機介面與運算平台整合至車聯網，讓座艙不只是獨立系統，而是能與車輛、雲端與外部環境互動的智慧節點。

亮點五：Micro LED跨足智慧零售 AI顛覆互動新紀元

因應AI的蓬勃發展，為顯示應用帶來更多可能性，友達智慧移動與集團子公司達擎共同展示在Micro LED前瞻技術上的場域應用落地實力，推出適於車用銷售與消費性產品通路行銷運用的Micro LED多元應用。

亮點六：永續發展與綠色科技 助力客戶實現低碳目標

在Micro LED之外，現場亦展出一系列以綠色科技打造，支援不論是車業客戶或多種垂直場域商業應用的顯示產品與解決方案，包括HiRaso液晶雙穩態技術、aecoPost全彩電子紙數位看板解決方案，協助客戶達成低碳目標，滿足產品綠色設計需求。

友達智慧移動在CES 2026以全方位解決方案展示智慧移動致勝方程式，協助客戶領先市場；同時，透過領銜的顯示技術研發含量，展現創新整合實力，並注入綠色能量，將技術突破車輛邊界，跨足日常生活場景，與客戶實現永續發展與低碳目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法