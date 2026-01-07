台積電在內！AI產業「穩穩收割者」 外媒喊1月快入手這3檔

外媒分析師指出，有3檔表現突出的股票，投資人可以在1月納入投資組合。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕股市中最火熱的趨勢仍然是人工智慧，投資媒體《The Motley Fool》分析師Geoffrey Seiler指出，在這個領域中，有幾檔表現突出的股票，投資人可以在1月納入投資組合，以下是本月最值得關注的3檔AI股票。

1.輝達（NVIDIA）

輝達依然是AI基礎建設的王者，其圖形處理器（GPU）是推動AI資料中心擴建的核心晶片。隨著雲端運算公司、大型語言模型（LLM）開發商，以及其他超大型資料中心業者持續加碼AI基礎建設投資，輝達在2026年及更長遠的未來都具備極佳的發展優勢。

輝達真正的「秘密武器」在於其圍繞晶片所打造的完整生態系。在AI尚未成為主流之前，輝達便相當聰明地將CUDA軟體平台推廣至大學與研究機構，用於早期AI研究。這使得整整一代開發者都是在其平台上受訓，大多數基礎AI程式碼也因此為輝達晶片量身打造並最佳化。

此外，輝達近期收購SchedMD，進一步擴大其軟體護城河，因為SchedMD掌控的Slurm是一個用於GPU管理的重要開源平台。同時，輝達的專有互連系統NVLink，能讓多顆晶片協同運作、視為單一高效單元，也讓公司在網路連接技術上具備競爭優勢。

2.博通（Broadcom）

隨著企業尋求輝達GPU以外、更具成本效益的替代方案，越來越多公司轉向博通協助設計客製化AI晶片。博通在ASIC（特定應用積體電路）技術方面居於領先地位。這類晶片是為特定任務量身打造，雖然缺乏GPU的彈性與適應性，但在效能與成本效率上往往更具優勢。

博通曾協助Alphabet打造其極為成功的張量處理器（TPU），也因此吸引包括Meta Platforms、OpenAI等知名企業成為客戶，預期未來幾年將帶動爆發性成長。

花旗分析師預估，博通在2026會計年的AI相關營收將超過500億美元，2027年更可望達到1000億美元，大幅高於2025年的202億美元。這樣的成長幅度相當驚人，且2027年的AI營收預估，甚至超過博通上一個會計年度的總營收639億美元。更值得注意的是，這項預估甚至可能偏保守，因為並未納入Apple的貢獻，同時假設Anthropic在2027年的營收將大幅下滑。然而，Anthropic已規劃在2026會計年度部署價值210億美元的Alphabet TPU。

3.台積電（TSMC）

隨著GPU與AI ASIC需求同步攀升，最直接受惠的公司正是台積電。台積電幾乎壟斷先進邏輯晶片的代工市場，為輝達與博通等大廠生產晶片，並預期未來數年AI晶片需求將以40%的速度成長。目前，台積電是唯一能在高良率情況下，大規模生產先進製程晶片的晶圓代工廠。

相較之下，英特爾與三星在先進製程良率方面皆面臨挑戰。輝達近期在測試英特爾最新技術後，決定不再推進合作；而三星則逐漸將重心轉向高頻寬記憶體（HBM）領域，該市場並非台積電的競爭戰場。

由於在先進晶片代工領域幾乎沒有實質對手，台積電具備強大的定價能力。自2019年以來，其平均價格已上調超過15%，並傳出已通知客戶，將從2026年開始，在未來4年內持續調漲價格。

