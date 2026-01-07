64歲男省吃儉用存近2000萬 卻因退休前「突發生1事」不敢離開職場

日媒以真實案例揭示，老後最大的不安是「孤立」，而非「金錢」。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日媒報導，日本一名64歲的男子即將開始領取年金，靠著多年來的節儉生活與投資，他累積了超過1億日圓（約新台幣1994萬元）的金融資產，被許多人視為「老後勝利組」，然而，他卻因為發生1件事，而做出令人意外的決定，計畫65歲以後仍打算找兼職工作。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在東京近郊的佐藤武（化名）先生現年64歲，預計從明年春天開始領年金。佐藤先生從不奢侈浪費，把辛苦存下的錢投入投資，金融資產突破1億日圓。對於同世代還在擔心老後的人而言，他或許被視為「勝利組」，然而，他本人卻說出了意外的話「可能聽起來有點刺耳，但光有錢也沒什麼用。就是這個道理。」

年輕時，佐藤就屬於對存錢感到喜悅的人。即使20多歲收入不多，他也會事先決定存款金額，把那筆錢當作不存在來生活，結果存款順利增加。他一直以來都租屋，幾乎不外食，也很少去便利商店，節約成了生活常態。即便同事買車、買房、談旅行，他也覺得是「多餘開銷」，保持距離。存下的錢大多投入股票或投資信託，再加上父母遺產，累積了年輕時無法想像的資產。

然而，佐藤先生在去年冬天出現異變。他獨自住在租了20多年的木造公寓，寒冷夜晚泡澡時突感眩暈，倒在冰冷的浴室地板上。這次因浴室與脫衣所溫差造成的休克，讓他首次面對生命的脆弱。佐藤回憶道「父母已過世，兄弟姊妹也沒有。如果我倒在家裡沒人發現，可能就是孤單的最後一天。人生何時結束無法預測，我深刻感受到了。」

這次事件讓他開始重新審視人生與金錢的關係。他坦言，過去多年過度節省，削減了旅行、外食與社交，雖然累積了龐大財富，但也錯過了享受生活的機會。退休後若完全切斷工作與社會接點，他擔心無人能確認自己仍活著。

因此，他決定在65歲領年金的同時，每週幾天做兼職工作。對佐藤而言，工作不再是金錢需求，而是維持社會聯繫、確保「今天我還活著」的存在感。此外，他也開始在生活品質上投入更多資金。搬入鋼筋水泥公寓後，雖然房租上漲，但室內溫暖舒適。他希望利用存下的錢，享受旅行、生活與必要的健康照護。

佐藤指出，「錢無法替代青春與時間。過去存下的財富，如果不學會如何使用，最終也只能是數字。」如今，他逐漸學會平衡存錢與生活品質，尋找老後的安全感與滿足感。

