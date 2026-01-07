自由電子報
焦點股》威剛︰不畏被列處置股 挑戰3百元在望

2026/01/07 13:11

威剛董事長陳立白（左）與總經理陳玲娟（右）夫婦。（記者洪友芳攝）威剛董事長陳立白（左）與總經理陳玲娟（右）夫婦。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組大廠威剛（3260）挾營收創新高與後市仍看多，不畏被列入處置股，今（7）日股價走高，盤中最高達299.5元，企圖挑戰3百元大關，截至12點42分，股價暫報297元，上漲8元、漲幅2.77%，成交量2876張。

受惠於記憶體市場結構性缺貨及報價跳增，威剛12月合併營收達58.1億元，年增一倍；第四季合併營收158.71億元，同步刷新單月與單季歷史新高，12月也創下2025年7度改寫單月同期新高紀錄；2025全年營收破500億元大關達530.43億元，創歷史新猷。

威剛表示，12月DRAM營收貢獻為69%，SSD 21.6%，記憶卡與隨身碟與其他產品9.4%。2025年第四季營收季增9.54%、為158.71億元，DRAM營收比重達63.54%，SSD為25.51%，記憶卡、隨身碟與其它產品占比10.95%。

威剛2025年全年營收530.43億元，年增32.48%；其中DRAM占比60.79%，SSD營收貢獻26.73%，記憶卡、隨身碟與其它產品12.48%。

